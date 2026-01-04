Marrocos x Tanzânia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Marrocos e Tanzânia se enfrentam neste domingo (04), às 13h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copa Africana de Nações após quase 50 anos, Marrocos garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo A, com sete pontos conquistados. Na campanha inicial, a seleção marroquina venceu Comores por 2 a 0 e Zâmbia por 3 a 0, além de empatar com Mali em 1 a 1.

Já a Tanzânia avançou ao mata-mata após terminar a fase de grupos na terceira colocação do Grupo C, somando dois pontos. Na estreia, foi derrotada pela Nigéria por 2 a 1 e, posteriormente, empatou com Uganda e Tunísia, ambos os confrontos pelo placar de 1 a 1.

Marrocos: Bono; Salah-Eddine, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, El Aynaoui; Saibari, El Kaabi, Diaz.

Tanzânia: Masalanga; Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Job; Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga; Samatta.

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Tanzânia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Final Stage Prince Moulay Abdellah Stadium

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis