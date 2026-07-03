Marrocos surpreende Hakimi com uma comemoração excepcional antes do confronto contra o Canadá

Em um ambiente que misturava sentimentos de orgulho e gratidão, a seleção marroquina fez questão de homenagear um de seus principais astros antes de enfrentar uma das etapas mais importantes de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

A Federação Marroquina de Futebol organizou uma cerimônia de homenagem a Achraf Hakimi, comemorando sua 100ª partida internacional com a camisa dos “Negros do Atlante”, em um gesto que reflete a grande importância que o lateral marroquino tem conquistado após anos de dedicação e brilhantismo no cenário internacional.

A seleção marroquina se prepara para um confronto muito aguardado contra a seleção canadense no estádio de Houston, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada pela primeira vez na história em formato de co-sede entre os Estados Unidos, o Canadá e o México.

A Federação Marroquina de Futebol organizou a cerimônia de homenagem na sede da seleção, na cidade de Houston, com a presença do presidente da federação, Fawzi Lakjaâ, além de membros das equipes técnica, médica e administrativa, e de todos os jogadores da seleção marroquina, em um ambiente marcado por sentimentos de orgulho e reconhecimento pela trajetória de Hakimi e por suas contribuições notáveis com a camisa dos “Negros do Atlante” ao longo dos anos.

Durante a cerimônia, Ashraf Hakimi expressou seus sinceros agradecimentos e profunda gratidão a Sua Majestade o Rei Mohammed VI, em reconhecimento ao apoio contínuo e ao grande patrocínio que ele oferece ao esporte marroquino, afirmando que esse apoio foi um dos principais fatores para o desenvolvimento do futebol no Reino e contribuiu diretamente para a conquista de inúmeras conquistas nos âmbitos continental e internacional.

Hakimi também agradeceu ao presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fawzi Lakjaâ, aos membros das equipes técnicas, médicas e administrativas, bem como aos seus colegas jogadores, expressando sua gratidão por essa homenagem, que reflete o espírito de família que caracteriza a seleção marroquina.

O astro dos “Leões do Atlas” afirmou que atingir a marca de 100 partidas internacionais representa um marco excepcional em sua carreira no futebol, ressaltando que essa conquista lhe dá ainda mais motivação para continuar trabalhando e se empenhar ao máximo a fim de honrar a camisa da seleção marroquina e alcançar mais sucessos na próxima fase.

Por sua vez, Fawzi Lakja elogiou o desempenho excepcional e consistente de Achraf Hakimi na seleção marroquina, valorizando seu alto profissionalismo e seu compromisso dentro e fora de campo, e afirmando que a marca de 100 partidas internacionais simboliza a trajetória de um jogador de nível mundial que conseguiu erguer a bandeira do futebol marroquino nos maiores palcos, tornando-se um de seus principais embaixadores no cenário internacional.