Marrocos ou Brasil?… Koeman comenta sobre o próximo adversário da Holanda

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, respondeu a uma pergunta sobre o possível adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Brasil ou Marrocos), após a goleada sobre a Suécia (5 a 1) na noite de ontem, sábado, na segunda rodada da fase de grupos.

Koeman afirmou, durantea coletiva de imprensa após a partida: “Não tenho preferência por nenhum dos dois. Ambas as seleções são muito fortes e empataram na primeira partida”.

Leia também

Partida entre França e Iraque corre risco de ser suspensa

Após o “fracasso marroquino”… a mídia escocesa descarrega sua raiva na arbitragem

E continuou: “O Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, e o Brasil no segundo. Não vejo um mais forte que o outro; precisamos nos concentrar em nós mesmos. Vamos vencer a próxima partida (contra a Tunísia) e liderar o grupo; depois veremos quem será nosso adversário”.

Em outro assunto, Koeman elogiou o desempenho do seu atacante Brian Probi, que marcou dois gols contra a Suécia, dizendo: “No primeiro gol, tudo saiu como queríamos. Sabemos que Probi é bom nesse tipo de jogada”.

O ex-técnico do Barcelona acrescentou: “Tudo começou com um bom passe, depois veio a velocidade, e Probi na frente do gol... O gol não poderia ter sido mais perfeito”.

Ele acrescentou que a vitória traz tranquilidade à seleção holandesa, após o empate na primeira rodada contra o Japão (2 a 2), e continuou: “Precisávamos disso. Quando o torneio começa, você quer um bom começo. Isso traz tranquilidade... Havia uma pressão maior sobre nós para vencer; caso contrário, tudo dependeria da última partida, e isso é algo que não queremos.”