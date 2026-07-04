Marrocos leva os árabes para a história dos centenários da Copa do Mundo

A seleção marroquina continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória esmagadora sobre o Canadá por 3 a 0, na noite de sábado, nas oitavas de final, garantindo assim sua vaga nas quartas de final e dando continuidade à sua trajetória excepcional no torneio.

Na próxima fase, a seleção marroquina enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai, para definir seu adversário nas quartas de final, após ter confirmado seu lugar entre as oito melhores seleções do mundo.

A importância da vitória marroquina não se limitou apenas à classificação; a partida também marcou um momento histórico para o futebol árabe na Copa do Mundo, depois que Ezzedine Ounahi marcou o primeiro gol dos Leões do Atlas, que se tornou o centésimo gol das seleções árabes na história da competição, levando o Marrocos a colocar os árabes no clube dos cem gols na Copa do Mundo pela primeira vez.

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E a história não parou por aí: Onahi voltou a marcar o segundo gol da partida, elevando o total de gols árabes na história da Copa do Mundo para 101, antes de Sofiane Rahimi fechar a tríplice da seleção marroquina, marcando o 102º gol árabe na história da competição.

Os Leões do Atlas aspiram a dar continuidade à sua trajetória histórica na competição, quando disputarem a partida das quartas de final, na esperança de dar mais um passo em direção ao sonho de disputar o título da Copa do Mundo e continuar representando o futebol árabe da melhor maneira possível no cenário mundial.