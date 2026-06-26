Marrocos enfrenta um jogador holandês excepcional na Copa do Mundo

A seleção marroquina se prepara para um confronto decisivo contra a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que colocará os “Leões do Atlas” diante de um grande desafio, na tentativa de superar os “Moinho de Vento” e garantir a classificação para as oitavas de final.

O Estádio de Monterrey sediará o tão aguardado confronto entre Marrocos e Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez na história em uma organização conjunta entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México.

A seleção marroquina tem apresentado um desempenho notável e consistente durante a atual edição da Copa do Mundo, consolidando sua posição como uma das principais seleções do cenário mundial, graças a um estilo que combina disciplina tática, solidez defensiva e grande espírito de luta.

Os “Leões do Atlântico” demonstraram personalidade forte diante das grandes seleções, após empatarem em 1 a 1 com a seleção brasileira na partida de abertura — resultado que refletiu sua preparação para disputar com força uma longa trajetória no torneio.

A seleção marroquina deu continuidade aos seus resultados positivos ao vencer a Escócia por 1 a 0, antes de derrotar o Haiti por 4 a 2, garantindo assim sua classificação para as fases eliminatórias com confiança.

Por outro lado, a seleção holandesa teve uma campanha sólida na fase de grupos, tendo iniciado sua trajetória com um empate emocionante contra o Japão por 2 a 2, seguido por uma goleada sobre a Suécia por 5 a 1, antes de encerrar a primeira fase com uma vitória merecida sobre a Tunísia por 3 a 1.

O confronto se torna ainda mais difícil devido ao histórico notável da seleção holandesa na Copa do Mundo. A rede francesa “Stats Foot” destacou que a Holanda nunca foi eliminada antes das quartas de final em suas primeiras onze participações, um número que reflete a força dos “Moinhos” nas fases eliminatórias e confere ao confronto contra o Marrocos uma importância excepcional.