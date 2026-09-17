A Federação Marroquina de Futebol anunciou a realização de um amistoso contra a seleção de Gana durante a próxima data Fifa, o que dá a Marrocos a oportunidade, ainda que amistosa, de se vingar do técnico português Carlos Queiroz.

O lado marroquino informou, em comunicado oficial nesta quinta-feira, que o amistoso será disputado no dia 4 de outubro no Estádio Grande de Tânger.

A partida acontece após os confrontos de Marrocos contra Gabão e Lesoto, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, pelas primeira e segunda rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Queiroz comanda a seleção de Gana em seu segundo mandato, depois de ter classificado o time das Estrelas Negras às fases de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina não tem um bom histórico com Queiroz, já que Marrocos nunca superou o técnico português, apesar de tê-lo enfrentado à frente de 4 seleções diferentes, com a seleção de Gana sendo a quinta.

4 confrontos sem vitória marroquina

Segundo estatísticas do site "Transfermarkt", a seleção marroquina enfrentou Queiroz em 4 partidas em todas as competições, perdendo 3 e empatando uma vez.

A primeira vez remonta a 24 anos atrás, na fase de grupos da Copa Africana de Nações de 2002, quando Queiroz conduziu a seleção sul-africana à vitória sobre Marrocos por 3 a 1.

Dezesseis anos após aquela data, Queiroz renovou o encontro com Marrocos, mas dessa vez na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 com a seleção iraniana, e a vitória ficou com a equipe asiática por 1 a 0.

A terceira vez veio com a seleção egípcia nas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2021, e o técnico português conduziu o Egito à eliminação de Marrocos após a vitória por 1 a 0.

No ano passado, ocorreu o último confronto entre Queiroz, que era treinador da seleção de Omã, e Marrocos, na fase de grupos da Copa Árabe, e o empate sem gols decidiu aquela partida.