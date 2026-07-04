Marrocos empata com todas as seleções africanas juntas nas eliminatórias da Copa do Mundo!

A seleção do Marrocos consolidou seus recordes históricos na Copa do Mundo, após a goleada sobre o Canadá (3 a 0), na noite deste sábado, no estádio de Houston, nos Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com esse resultado, o Marrocos elevou seu total para quatro vitórias nas fases eliminatórias ao longo de sua história de participações na Copa do Mundo, o que equivale à metade das vitórias das seleções africanas nessas fases da competição (8).

Leia também

Hossam Hassan entra para o trio histórico ao lado de Wahbi e El-Rakraki

Inglaterra recorre ao Viagra contra o México

O Marrocos lidera a lista histórica africana com 4 vitórias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, seguido por Camarões, Senegal, Gana e Egito, com uma vitória cada.

Além disso, os “Leões do Atlante” se tornaram a primeira seleção fora das continentes da Europa e da América do Sul a chegar às quartas de final em duas edições consecutivas da Copa do Mundo, repetindo a façanha histórica alcançada na Copa do Mundo de 2022,

Ezzedine Ounahi marcou dois gols pelo Marrocos contra o Canadá, aos 50 e 82 minutos, antes de Sofiane Rahimi marcar o terceiro gol aos 90+8 minutos, garantindo assim que os “Leões do Atlas” enfrentem o vencedor do jogo entre França e Paraguai nas quartas de final.



