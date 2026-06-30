Marrocos e Espanha estão a caminho... O que a Copa do Mundo reserva para a França após sua classificação para as oitavas de final?

A seleção da França continuou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 após uma classificação fácil contra a Suécia, mas o que a espera nas fases eliminatórias restantes do torneio?

A seleção francesa conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final após vencer sua rival europeia por 3 a 0 na partida disputada na madrugada desta quarta-feira no estádio “MetLife”, nas oitavas de final.

A seleção francesa agora enfrentará o Paraguai, que, por sua vez, eliminou a Alemanha na maior surpresa do torneio até o momento.

A seleção francesa enfrentará o Paraguai nas oitavas de final às 00h00 da próxima madrugada de domingo, no estádio “Lincoln Financial Field”.

O caminho até a final não é fácil

Os companheiros de Kylian Mbappé sabem que o caminho para chegar à final pela terceira vez consecutiva não será fácil, já que enfrentam um caminho repleto de obstáculos.

De acordo com o sorteio da Copa do Mundo, caso a seleção da França chegue às quartas de final, enfrentará o vencedor do confronto entre Marrocos e Canadá, sabendo-se que a seleção dos Leões do Atlas entrará na partida das oitavas de final como a grande favorita à classificação.

A partida das quartas de final será disputada às 23h do dia 9 de julho.

Caso a seleção francesa chegue às semifinais, enfrentará uma das grandes seleções, já que no mesmo caminho estão potências como Espanha, Portugal e Bélgica.

Essa partida será disputada às 20h do dia 14 de julho.

Há oito seleções no mesmo caminho, e uma delas enfrentará a França — caso ela se classifique — nas semifinais.

Portugal e a Croácia se enfrentam, e o vencedor jogará contra o vencedor do confronto entre Espanha e Áustria; são quatro seleções europeias, das quais apenas uma se classificará para as quartas de final.

Além disso, os times dos Estados Unidos e da Bósnia e Herzegovina se enfrentam, e o vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre Bélgica e Senegal; também aqui apenas uma seleção avançará para as quartas de final.

O vencedor do confronto das quartas de final, que reunirá os classificados desses dois grupos, enfrentará a seleção francesa, caso os Bleus consigam superar o Paraguai e seu adversário nas quartas de final.