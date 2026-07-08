Marrocos e a Argentina: um baluarte global contra o domínio europeu

As seleções europeias impuseram seu domínio nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com seis seleções do Velho Continente garantindo suas vagas entre as oito melhores — um feito que não ocorria há mais de três décadas.

A edição atual, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, viu seis seleções europeias se classificarem para as quartas de final.

É a primeira vez que isso ocorre em um torneio realizado fora da Europa desde a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, quando sete seleções europeias chegaram a essa fase.

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Por outro lado, a representação dos demais continentes ficou restrita a apenas duas seleções: a Argentina (América do Sul) e o Marrocos (África).

Além disso, a Argentina e o Marrocos se tornaram as únicas seleções não europeias remanescentes na Copa do Mundo, pela segunda vez consecutiva, depois que o mesmo cenário se repetiu na última edição a partir das semifinais.

A Argentina enfrenta a Suíça nas quartas de final, enquanto a seleção marroquina enfrenta a França, na tentativa de quebrar o domínio europeu e continuar a trajetória rumo ao título.



