Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Marrocos e a Argentina: um baluarte global contra o domínio europeu

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Argentina x Egito
Egito
França
Marrocos
EUA
Argentina
Suíça
Egito

Marrocos goleou o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final

As seleções europeias impuseram seu domínio nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com seis seleções do Velho Continente garantindo suas vagas entre as oito melhores — um feito que não ocorria há mais de três décadas.

A edição atual, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, viu seis seleções europeias se classificarem para as quartas de final.

É a primeira vez que isso ocorre em um torneio realizado fora da Europa desde a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, quando sete seleções europeias chegaram a essa fase.

Leia também

Vinícius revela aos jogadores do Brasil sua posição sobre a renovação com o Real Madrid

Estrela da França alerta: não será fácil contra o Marrocos

Por outro lado, a representação dos demais continentes ficou restrita a apenas duas seleções: a Argentina (América do Sul) e o Marrocos (África).

Além disso, a Argentina e o Marrocos se tornaram as únicas seleções não europeias remanescentes na Copa do Mundo, pela segunda vez consecutiva, depois que o mesmo cenário se repetiu na última edição a partir das semifinais.

A Argentina enfrenta a Suíça nas quartas de final, enquanto a seleção marroquina enfrenta a França, na tentativa de quebrar o domínio europeu e continuar a trajetória rumo ao título.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google