Marrocos derrota o Canadá graças ao destaque Ounahi e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

O Marrocos se classificou, na noite de sábado, para as quartas de final da Copa do Mundo. Em Houston, a equipe do técnico Mohamed Ouahbi venceu o Canadá por 0 a 3, graças a dois gols de Azzedine Ounahi e um de Soufiane Rahimi. Os norte-africanos se mantiveram firmes em uma partida acirrada e física e agora se preparam para uma partida das quartas de final contra a França ou o Paraguai. No entanto, o Marrocos perdeu seu craque Ismael Saibari, que sofreu uma lesão no tendão da coxa.
O Canadá começou surpreendentemente bem nas oitavas de final e teve sua primeira grande chance logo no início. Aos cinco minutos, Jonathan David ficou cara a cara com Yassine Bounou, mas o goleiro fez uma bela defesa. Poucos minutos depois, Bounou precisou intervir novamente após um chute de Tani Oluwaseyi, depois que Neil El Aynaoui perdeu a bola de forma descuidada.
Marrocos então sofreu um grande revés. Saibari precisou sair aos vinte minutos devido a uma aparente lesão no tendão da coxa e deixou o campo visivelmente emocionado. Soufiane Rahimi foi seu substituto. Em um primeiro tempo marcado por uma enxurrada de faltas, Redouane Halhal foi o primeiro jogador a receber cartão amarelo, seguido por Achraf Hakimi, Richie Laryea, Jonathan David, Azzedine Ounahi e Bilal El Khannous.
Em termos de jogo, houve pouco o que apreciar antes do intervalo. O Canadá conteve o Marrocos com muita garra e um jogo agressivo, enquanto o árbitro Michael Oliver teve muita dificuldade para manter a partida sob controle. Na metade do primeiro tempo, o contador já marcava nada menos que 21 faltas e seis cartões amarelos, enquanto as chances continuavam escassas. O intervalo chegou, portanto, sem gols.
Logo após o reinício, o Marrocos finalmente marcou. Hakimi cobrou uma falta de forma inteligente e rasteira, e Ounahi, da entrada da grande área, chutou forte e rasteiro, mandando a bola para o fundo da rede: 0 a 1.
O Canadá precisou então partir em busca do empate, e o técnico Jesse Marsch colocou Cyle Larin em campo para dar um impulso extra ao ataque. O substituto esteve diretamente envolvido em uma jogada perigosa quando Hakimi recuou a bola muito curta para Bounou, mas o atacante chegou atrasado e acabou acertando apenas o goleiro. Pouco depois, Larin recebeu um cartão amarelo por essa ação.
Na fase final, o Canadá aumentou ainda mais a pressão. Jonathan David chutou uma cobrança de falta de posição privilegiada bem por cima do gol, e em seguida Buchanan arriscou mais uma tentativa perigosa de longe. Mais uma vez, porém, Bounou estava no lugar certo para manter sua equipe na frente. O Marrocos resistiu, apesar da ofensiva final canadense.
Aos 82 minutos, Ounahi praticamente decidiu a partida. Em um contra-ataque, Brahim Díaz parecia ter desperdiçado a chance inicialmente, mas o meio-campista do Real Madrid ainda conseguiu passar a bola para Ounahi. Este chutou forte e certeiro mais uma vez e colocou o Marrocos em 0 a 2 com seu segundo gol da noite.
Já bem no final do tempo de acréscimo, Rahimi completou a festa. Mais uma vez, Díaz deu o passe, e o substituto finalizou com beleza com o pé esquerdo, estabelecendo o placar final em 0 a 3. Com essa vitória esmagadora, o Marrocos se classifica de forma convincente para as quartas de final da Copa do Mundo.