Zohran Mamdani não tem grandes expectativas em relação à seleção holandesa na próxima Copa do Mundo. O prefeito de Nova York prevê que a Oranje será eliminada nas oitavas de final e aponta um campeão mundial surpreendente.
“O Japão vai vencer o grupo”, prevê Mamdani a pedido do The Guardian. “E Takehiro Tomiyasu ainda nem jogou. É assim que eles são fortes”, diz o prefeito, referindo-se ao zagueiro que recentemente deixou o Ajax.
Mamdani vê a seleção holandesa avançando para a segunda fase como segunda colocada do grupo F. Segundo o prefeito, a Suécia terminará em terceiro lugar, com a Tunísia, em quarto, sendo eliminada da Copa do Mundo logo após a fase de grupos.
O prefeito de Nova York surpreende ao colocar Marrocos como vencedor do grupo, à frente do segundo colocado, o Brasil. Nesse caso, a Seleção Holandesa enfrentará Marrocos na segunda fase. Mamdani não tem nenhuma dúvida quando questionado sobre quem será o vencedor desse confronto. “Marrocos. Mas será, de qualquer forma, uma batalha e tanto.”
Se o Marrocos vencer a Holanda, talvez haja um confronto com o Senegal. Um encontro picante, tendo em mente a final da Copa Africana das Nações. O Senegal venceu a final tensa por 0 a 1, mas teve que devolver o título porque os jogadores abandonaram o campo. O Marrocos acabou sendo declarado vencedor.
Mamdani aposta novamente na vitória do Marrocos e prevê também uma vitória sobre o México nas quartas de final e uma vitória contra a Colômbia na semifinal. O Marrocos enfrentará a França na final, segundo o prefeito, depois de ter olhado em sua bola de cristal.
“É uma final incrível e eu escolho com o coração: Marrocos.” Mamdani nasceu em Uganda e, nesse contexto, espera que os países africanos causem surpresa na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.