Marrocos x Comores: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Na estreia da competição, o Marrocos recebe o Comores na tarde deste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, no Marrocos, pela primeira rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações 2025.

A Copa Africana de Nações 2025 marca um capítulo inédito na história do torneio ao ser disputada entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, atravessando o período de Natal e Ano Novo. A competição reúne 24 seleções e será realizada em Marrocos, que volta a sediar o torneio pela segunda vez, após a edição de 1988. A mudança no calendário foi motivada, sobretudo, pela ampliação do Mundial de Clubes da Fifa para 32 equipes, além do congestionamento de datas no futebol europeu, tornando esta competição uma das mais atípicas dos últimos anos.

A estreia coloca frente a frente o anfitrião Marrocos e a seleção do Comores, em um duelo que carrega peso simbólico e esportivo. Os marroquinos chegam como uma das forças do continente e sob a pressão natural de jogar em casa, enquanto Comores tenta repetir campanhas competitivas recentes e surpreender logo na abertura.

Onde assistir a Marrocos x Comores

No Brasil, a transmissão da Copa Africanas de Nações é do Grupo Bandeirantes. Para esta estreia, entre Marrocos e Comores, a transmissão será na TV aberta, para todo o Brasil, na TV Band, além do Band Play, no streaming, e band.com, na internet. Além disso, será possível acompanhar o jogo no BandSports, na TV fechada e no YouTube Esporte na Band.

Horário de Marrocos e Comores

Africa Cup of Nations - Grp. A Prince Moulay Abdellah Stadium

O jogo será disputado neste domingo, 21 de dezembro, às 16h (horário de Brasília) e terá como palco o Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat.

Vale destacar que a Copa Africana de Nações 2025 será disputada em nove estádios localizados em seis cidades do Marrocos, com arenas de médio e grande porte espalhadas pelo país. Agadir sediará jogos no Estádio Adrar, com capacidade para 45 mil espectadores, enquanto Casablanca contará com o Estádio Mohammed V, que também comporta 45 mil. Fez e Marrakesh entram no circuito com estádios de 45 mil lugares cada, ampliando a presença da competição no interior marroquino.

A cidade de Rabat concentrará o maior número de palcos, com quatro estádios: o Príncipe Moulay Abdellah, com 68.700 lugares, onde acontece a estreia e final da competição, além do Moulay Hassan (22 mil), do Estádio Olímpico de Rabat (21 mil) e do Al Medina Stadium (18 mil). Já Tânger receberá partidas no Tangier Grand Stadium, o maior da competição, com capacidade para 75.600 torcedores.

Últimas notícias e prováveis escalações para Marrocos e Comores

Prováveis escalações de Marrocos x Comores Provável escalação Reservas Técnico W. Regragui Provável escalação Reservas Técnico S. Cusin

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Notícias de Marrocos

O Marrocos chega à Copa Africana de Nações com um elenco robusto, experiente e recheado de atletas que atuam no alto nível do futebol europeu e do Oriente Médio. O time se apoia na liderança do goleiro Yassine Bounou, com 80 jogos pela seleção. No setor defensivo, nomes como Romain Saïss e Nayef Aguerd garantem a força da equipe, enquanto o meio-campo conta com a consistência de Sofyan Amrabat e a criatividade de Azzedine Ounahi.

No ataque, o Marrocos reúne diferentes perfis de finalização e mobilidade, com destaque para Youssef En-Nesyri, artilheiro do elenco com 25 gols em 85 jogos, além de Ayoub El Kaabi, que soma 17 gols em 47 partidas. A equipe ainda conta com jogadores de forte impacto individual, como Brahim Díaz, e jovens em ascensão como Bilal El Khannouss e Eliesse Ben Seghir.

Notícias do Comores

Comandada pelo técnico Stefano Cusin, a seleção das Comores aposta na experiência de alguns de seus principais nomes para tentar surpreender o Marrocos logo na estreia, mesmo atuando fora de casa. Entre os destaques estão o meia Youssouf M'Changama, recordista de jogos pela seleção e principal articulador da equipe, além do atacante El Fardou Ben Nabouhane, maior artilheiro da história do país. O setor ofensivo ainda conta com Faïz Selemani e Rafiki Saïd, enquanto a defesa se apoia na regularidade de Saïd Bakari. Além dos marroquinos e comorianos, Mali e Zâmbia completam o Grupo A da Copa Africana de Nações 2025.

