Marrocos bate um recorde sem precedentes e supera a marca do Senegal na Copa do Mundo

A seleção marroquina continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após golear o Canadá por 3 a 0 na noite de sábado, nas oitavas de final, garantindo assim sua vaga nas quartas de final e estabelecendo um recorde sem precedentes.

Os “Leões do Atlante” impuseram seu domínio sobre o jogo desde os primeiros minutos e conseguiram encerrar a partida com uma vitória por 3 a 0, confirmando seu direito de avançar para as quartas de final, onde enfrentarão o vencedor do confronto entre França e Paraguai na próxima fase.

A vitória não foi apenas uma classificação para as quartas de final, mas entrou para a história como a maior vitória conquistada por uma seleção árabe na história das finais da Copa do Mundo, acrescentando o Marrocos mais um feito ao seu brilhante histórico mundialista.

A seleção marroquina repetiu sua vitória histórica sobre a Escócia na fase de grupos da edição de 1998.

Leia também... Nova conquista marca a trajetória de Bono com o Marrocos

Além disso, a seleção marroquina chegou a 10 gols na atual edição da Copa do Mundo, tornando-se a segunda seleção africana da história a atingir esse número em uma única edição do torneio, igualando a marca alcançada pela seleção do Senegal antes de ser eliminada nas oitavas de final da atual edição.

A seleção marroquina continua a afirmar sua posição como uma das principais equipes do torneio, após combinar resultados sólidos com um desempenho convincente, mantendo vivo o sonho de escrever um novo capítulo de conquistas, agora a apenas um passo de chegar às semifinais pela segunda vez consecutiva.

A torcida do futebol árabe aguarda ansiosamente o próximo confronto dos “Leões do Atlas”, na expectativa de saber quem será seu adversário entre França e Paraguai, com a esperança de que a equipe continue sua trajetória e alcance uma nova conquista histórica na Copa do Mundo de 2026.