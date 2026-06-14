Marrocos bate recorde... e o Brasil apresenta sua pior campanha desde 2014

A seleção marroquina impôs seu estilo diante do Brasil no confronto que os reuniu ontem à noite na Copa do Mundo de 2026, o que é comprovado pelos números que refletiram seu domínio ofensivo.
Os “Leões do Atlas” estabeleceram um recorde na história de suas participações na Copa do Mundo, após completarem 123 passes bem-sucedidos no último terço do campo, o maior número do Marrocos em uma única partida do torneio.
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Por outro lado, a seleção brasileira enfrentou grandes dificuldades para controlar a bola nas áreas de ataque, completando apenas 69 passes no último terço do campo, o menor número em uma partida da Copa do Mundo desde o confronto contra a Colômbia na edição de 2014, quando se limitou a 52 passes, segundo a rede de estatísticas “Opta”.
Ismail El-Sibari abriu o placar para os Leões do Atlas, em um lance de um contra um com o goleiro Alisson Becker, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção com um belo chute após uma penetração dentro da área, aos 32 minutos.
Marrocos e Brasil disputam o Grupo C, que também viu a vitória da Escócia sobre o Haiti (1 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich.
O Brasil sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto o Marrocos alcançou sua maior conquista na competição na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.