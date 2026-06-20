Marrocos, a única exceção... A marca de Vinícius significa a vitória do Brasil

A seleção brasileira conquistou uma vitória convincente sobre o Haiti por 3 a 0, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, na segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, aproximando-se de garantir a classificação para a próxima fase.

A partida contou com o destaque de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, que continuou a exercer grande influência na seleção brasileira, marcando um gol que contribuiu para mais uma vitória da “Seleção” no cenário mundial.

Leia também

Primeiro comentário de Cristiano Ronaldo sobre a polêmica em torno das declarações de Neves

Wahbi: O Bayern de Munique não está pressionando Al-Sibari... e Kompany compreende a situação

De acordo com a rede francesa “stats foot”, o Brasil venceu 9 das 10 partidas em que Vinícius marcou gols pela seleção em diversas competições, enquanto o único jogo em que não obteve vitória terminou empatado contra o Marrocos (1 a 1).

Além disso, a vitória consolidou um recorde histórico para a seleção brasileira na Copa do Mundo, mantendo seu histórico invicto contra seleções da Confederação da América do Norte, Central e do Caribe (CONCACAF) na história do torneio.

O Brasil disputou 10 partidas na Copa do Mundo contra seleções da CONCACAF, nas quais conquistou 9 vitórias e um empate, sem sofrer nenhuma derrota, tornando-se o país que mais disputou partidas contra seleções de uma única confederação continental na história da Copa do Mundo sem sofrer nenhuma derrota.



