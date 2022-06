Marquinhos: São Paulo reedita um novo Lucas Moura na base, e o Arsenal agradece

A joia de 19 anos tem passagens pelas seleções de base, recebeu elogios de Alex e Crespo e está prestes a ser anunciado pelo clube inglês

Foi sob o comando de Hernán Crespo que Marquinhos fez a sua estreia pelo São Paulo. Os primeiros passos como profissional foram na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, em 10 de julho de 2021. O garoto ficou pouco tempo em campo — 12 minutos ao todo —, mas mostrou que poderia dar uma característica que o time comandado pelo argentino ainda não tinha: velocidade.

Em pouco tempo, deu indícios de que se tornaria titular — a chance veio no quarto jogo como profissional. Na vitória por 3 a 1 sobre o Racing, da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores, Marquinhos fez um dos três gols da equipe. Os lances firmaram o atleta definitivamente no time principal.

Marquinhos chegou ao São Paulo aos oito anos de idade. Na base, sempre se destacou, acumulando convocações para a seleção brasileira e conquistando títulos importantes nas categorias inferiores.

Antes da promoção ao elenco profissional, defendeu o time sub-20 sob o comando de Alex, sendo um dos pupilos do ex-jogador do rival Palmeiras. Em três jogos com o treinador, fez dois gols e se responsabilizou por outras duas assistências.

Talentoso, sempre foi titular na base. Os títulos e os gols o transformaram em uma mais uma grande joia de Cotia. Não à toa foi referendado por Alex antes de receber a chance com Crespo no elenco profissional. Em uma conversa entre os treinadores, foi bastante elogiado e apontado como um dos jovens mais preparados para chegar ao time principal.

De Cotia para a Barra Funda, não teve problemas de adaptação — afinal, morava a menos de cinco minutos do centro de treinamentos do clube. Em um condomínio com vários prédios, precisava de alguns instantes de caminhada para chegar ao CT, mesmo que preferisse fazer o trajeto de carro, transporte mais tradicional para a megalópole que é São Paulo.

Logo que chegou para fazer o primeiro treino ao lado de grandes nomes do futebol, como Dani Alves e Miranda, ouviu um conselho de Crespo: "permaneça com a mesma alegria do período da base". A dica veio com um pedido do treinador para que o atleta fizesse jogadas de velocidade, sempre saindo dos lados do campo, onde está acostumado a atuar, para chegar à área adversária em condição de finalizar.

O seu primeiro jogo como titular do São Paulo foi um retrato do que o técnico pediu ao atleta. No gol marcado por Rigoni, recebeu lançamento de Miranda, invadiu a área e carimbou o poste esquerdo de Gabriel Arias. No rebote, o companheiro argentino mandou para o fundo da rede. Posteriormente, contou com passe preciso de Martín Benítez para passar por dois zagueiros e tocar na saída do goleiro.

O bom futebol, aliado ao respaldo da comissão técnica, deu confiança a Marquinhos. Em alta, cresceu no São Paulo e deixou de ser utilizado nas categorias de base. Ambientado, se firmou com facilidade no time principal, se tornando inclusive um dos principais ativos do clube.

Mesmo sob o comando de Rogério Ceni, sucessor de Crespo, Marquinhos teve oportunidades. Em 2022, fez 18 jogos, sendo apenas cinco na condição de titular. Marcou três gols e deu uma assistência. Os números já eram melhores que os obtidos no ano passado — 24 jogos, com um gol e duas assistências.

O sucesso repentino no elenco profissional fez com que ele fosse, internamente, comparado aos grandes nomes revelados pelo clube em um passado recente. O futebol era constantemente relacionado ao de Lucas Moura, hoje no Tottenham e futuro rival de Marquinhos na Inglaterra.

Diante das comparações internas, o garoto foi procurado para renovar o contrato antes da venda ao Arsenal por três milhões de euros (R$ 15,76 milhões na cotação atual) líquidos: a ideia era assinar um novo contrato como profissional e impedir uma saída precoce – ele tinha vínculo até julho de 2024.

Entretanto, a lei internacional permite que o primeiro compromisso profissional de um atleta tenha duração máxima de três anos, o que completaria em julho de 2022. A legislação brasileira autoriza acordos com duração de até cinco temporadas.

Preocupado com a regra internacional, o São Paulo fez contato com o estafe de Marquinhos para tentar sua renovação, ciente de que poderia perder o jogador. A proposta era multiplicar o salário do atleta em 13 vezes, conforme adiantado pela GOAL.

O desejo de jogar na Europa, contudo, falou mais alto, e Marquinhos preferiu se transferir para o Emirates Stadium no mercado de transferências — ele já está na Inglaterra, e fará a pré-temporada ao lado dos demais companheiros.

A saída de Marquinhos do São Paulo foi melancólica, mas o futuro promete ser brilhante. O jogador é visto como uma promessa brasileira pelo Arsenal, e não deve surpreender se tiver chances já em sua primeira temporada no futebol inglês.