Marlos não deve renovar com Athletico; jovem chileno deve ser reforço para 2023

Pensando no planejamento da próxima temporada, o clube não deve renovar com Marlos, que tem contrato até 31 de dezembro

O elenco do Athletico entrou em férias logo após o término do Campeonato Brasileiro e tem retorno programado para pré-temporada em 15 de dezembro. Mas o departamento de futebol do clube não para. Se tem jogador deixando o clube, e tem promessa prestes a desembarcar no CT do Caju.

O meia Marlos, de 34 anos, não deve permanecer no Athletico para a temporada 2023, segundo informou o Canal Monique Vilela, no YouTube. O jogador tem contrato com o Furacão até 31 de dezembro, mas não deve renovar com o clube.

A contratação de Marlos era um desejo do torcedor, depois de passar 11 anos fora do Brasil, com Marlos fazendo grande estreia. Na decisão da Recopa Sul-Americana, o meia marcou um golaço contra o Palmeiras, mas os altos e baixos e muitas lesões barraram o jogador que, em muitas vezes, nem relacionado foi.

Os números gerais do meia foram três gols e duas assistências. Dois gols marcados na Copa do Brasil, onde também fez duas assistências, e o gol na Recopa. À GOAL, Marlos fez um balanço da sua temporada no Furacão logo após a final da Libertadores.

"Foi um ano de adaptação. Eu vim de um campeonato que não era tão forte como o nosso, isso foi determinante para não jogar tanto, para uma adaptação de novo. Fiquei 11 anos fora e isso é uma coisa muito diferente para mim", disse o meia.

Jovem atacante do Colo-Colo vai jogar no Athletico em 2023

Por outro lado, tem atacante chegando para reforçar o Athletico na temporada 2023. Segundo o site SP, Sentimiento Popular, do Chile, o atacante de 20 anos Luciano Arriagada, do Colo-Colo, está de malas prontas para jogar no Athletico.

No último final de semana, pelo time de base do Colo-Colo, o atacante marcou os dois gols do time em cima do Cobreloa na vitória por 2 a 1. Já na temporada, o jovem jogador quase não teve chances no time principal do Colo-Colo.

“Luci” assinou um pré-contrato até dezembro de 2025 com o Furacão. Ele deve ser apresentado quando o time retornar do período de férias.

A ideia inicial era usar o atacante no time de aspirantes, mas deve ser avaliado no elenco principal, uma vez que após dez anos utilizando o time aspirante no Campeonato Paranaense, o Furacão mudou o planejamento e vai disputar com o elenco principal na maioria dos jogos.