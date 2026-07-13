Mark van Bommel surge de repente como candidato a técnico da seleção: “Ele é certamente uma opção”

Mark van Bommel é uma opção para o cargo de técnico da seleção belga, segundo afirma o diretor de futebol do jornal *Het Laatste Nieuws*, Niels Poissonnier, no podcast de futebol do veículo de comunicação belga.
A Bélgica foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México pela Espanha. Nos últimos minutos daquela partida, Mikel Merino marcou o gol do 2 a 1 após um erro de Senne Lammens.
Segundo os jornalistas do HLN, a posição de Rudi García é insustentável. O francês teve uma campanha decepcionante nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na qual o país terminou em primeiro lugar no grupo por uma pequena margem, à frente do País de Gales e do Cazaquistão.
Na Liga das Nações, García ficou em terceiro lugar no grupo. A Bélgica terminou com quatro pontos em um grupo com França, Itália e Israel.
É por isso que, no podcast do HLN, há muita especulação sobre um sucessor para García. O nome de Van Bommel é mencionado. “Van Bommel é certamente uma opção.”
“Ele não será o único candidato, mas seu nome será mencionado com frequência nas próximas semanas. Acho que é nessa categoria que devemos procurar. Não temos condições de pagar por um técnico de ponta europeu. Por isso, acabamos escolhendo Rudi García.”
“Temos que pescar em um determinado lago, e é nele que Van Bommel está. Se ele algum dia vier a aceitar um cargo na Bélgica, será na seleção nacional”, conclui Poissonnier.
Van Bommel já foi técnico do Royal Antwerp na Bélgica. Com esse clube, ele conquistou o campeonato em 2023 e levou para casa a Croky Cup.