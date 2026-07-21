Mark van Bommel deve conduzir a Bélgica à Euro 2028

Mark van Bommel é praticamente certo que será o novo técnico da seleção da Bélgica, segundo o jornal De Telegraaf. O técnico de Limburgo é o sucessor de Rudi Garcia e assinará contrato até o Euro de 2028.

As negociações com o ex-técnico do PSV, do VfL Wolfsburg e do Royal Antwerp FC estão em fase final. De acordo com fontes próximas à Federação Belga de Futebol (KBVB), os últimos detalhes do contrato estão sendo acertados.

Van Bommel assinará, portanto, por dois anos e já chegou a um acordo definitivo sobre a parte financeira. Também já foram discutidos os nomes que comporão a comissão técnica, embora ainda não tenham sido divulgados.

O ex-meio-campista era o principal candidato após a saída de Rudi Garcia, que levou a seleção belga às quartas de final da Copa do Mundo. Van Bommel é conhecido por sua solidez tática — algo que, segundo dizem, faltava a Garcia — e por ser um bom gestor de pessoas. O diretor técnico Vincent Mannaert fez uma análise detalhada sobre a contratação do holandês.

Van Bommel não domina a língua francesa, mas tem a intenção de aprimorar seu francês. Além disso, o novo técnico dos Diabos Vermelhos tem bom domínio do alemão, inglês, italiano e espanhol.

O ex-jogador de times como PSV, FC Barcelona e da Seleção Holandesa tem uma boa reputação na Bélgica. Ele levou o Royal Antwerp à conquista da dobradinha em 2023. Foi o primeiro título nacional do clube desde 1957.

Van Bommel e Mannaert ainda não querem se pronunciar sobre a iminente nomeação. Espera-se que Van Bommel seja nomeado em breve pela KBVB.