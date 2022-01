Marinho é o primeiro reforço do Flamengo em 2022; veja detalhes

O Flamengo acertou a contratação do seu primeiro reforço para 2022. Trata-se do atacante Marinho, que pertencia ao Santos, que irá custar R$ 7 milhões junto ao Peixe. Apenas detalhes burocráticos separam o anúncio oficial.

Desde o primeiro contato do Flamengo, Marinho deixou claro o desejo de jogar no clube. O atacante, inclusive, pediu ao Peixe para ser negociado com o Rubro-Negro. Além disso, abriu mão da dívida que o Santos tinha com ele para tornar viável o negócio.

O Santos teme que aconteça com Marinho o que aconteceu com Bruno Henrique. O Peixe tentou dificultar a negociação, mas a situação financeira sequer permitiu que o clube fizesse uma proposta de renovação ao atacante com uma boa valorização salarial. — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 27, 2022

Marinho vai assinar um contrato de dois anos com o Flamengo, com a opção de renovar por mais um e receberá quase o dobro do salário que recebia no Santos, cerca de R$ 600 mil entre luvas e salários.

O Santos tentou dificultar a negociação num primeiro momento, pois tem medo de repetir o mesmo caso de Bruno Henrique, que arrebentou no Rubro-Negro e se tornou um dos melhores da América do Sul. A situação financeira do Peixe, no entanto, sequer permitiu que o clube fizesse uma proposta de renovação de contrato.

A informação do avanço nas negociações foi trazida primeiramente pelo GE.