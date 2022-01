Flamengo faz oferta por Marinho e aguarda ajustes do Santos para fechar negócio

O Flamengo avançou nas trativas para fechar a contratação de Marinho. O time carioca oferece pouco mais de R$ 6 milhões pelo jogador que tem contrato até dezembro deste ano com o Peixe. Agora, partes alinham alguns detalhes.

Nas últimas horas, a diferença entre o que o Santos queria e o que o Flamengo deseja oferecer caiu consideravelmente e os clubes passaram a falar a mesma língua. As partes agora debatem sobre os valores que ficarão com o Peixe, que tem 80% dos direitos econômicos do atacante, os outros 20% são divididos entre Grêmio, com 10% e os representantes do jogador, também com 10%.

Além disso, o Santos tenta morder um percentual de uma futura venda. No Flamengo, a negociação já é dada como certa e o time carioca espera anunciar a chegada do atacante assim que anunciar oficialmente a venda de Michael, ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

A info do avanço entre Flamengo e Santos foi trazida primeiramente pelo "GE" e confirmado pela GOAL.