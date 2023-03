Maringá x Sampaio Corrêa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), pela primeira fase do torneio nacional

Maringá e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.

O Maringá vem de três vitórias seguidas, e classificado para as quartas de final do Campeonato Paranaense, depois de se garantir em quarto lugar na primeira fase. A meta da equipe, agora, é repetir o feito de 2015, quando teve sua melhor participação na Copa do Brasil, ao se classificar para a segunda fase.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, que também disputa o Maranhense - no qual está na semifinais da segunda fase - e a Copa do Nordeste, tem a vantagem do empate para se classificar à segunda fase da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesle e Max, Caique; Pacato, Bianci e Morelli; Robertinho, Serguinho e Bruno Lopes.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel;

Matheus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho;

Emerson Souza, Rafael Vila e Nádson;

Pimentinha, Rafael Furtado e Roney (Muarício).

Desfalques

Maringá

sem desfalques confirmados

Sampaio Corrêa

sem desfalques confirmados

Quando é?