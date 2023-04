O Maringá joga qual divisão do Brasileirão?

A equipe paranaense surpreendeu o Flamengo, em duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil

Clube modesto do Campeonato Paranaense, o Maringá teve uma noite histórica na Copa do Brasil de 2023. A equipe bateu o Flamengo por 2 a 0 no duelo de ida da terceira fase da competição, e vai para o jogo de volta sonhando com a possibilidade de chegar nas oitavas de final da competição nacional.

Seria um feito e tanto para um clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão do nosso futebol profissional. Fundado em 2010, o Maringá ainda não conseguiu disputar a Série C, mas a Copa do Brasil já chega para mostrar que nenhum objetivo é impossível.

Para eliminar o Flamengo, o Maringá pode até perder por 1 a 0 no duelo de volta, marcado para 26 de abril, no Rio de Janeiro. Se conseguir avançar, mesmo enfrentando o Rubro-Negro, não há dúvidas de que seria uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil.