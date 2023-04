Do que o Flamengo precisa para se classificar na Copa do Brasil?

O Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 para o Maringá, em sua estreia na edição 2023 do torneio de mata-mata

Vitor Pereira saiu do Flamengo, mas no primeiro jogo do Rubro-Negro após a demissão do técnico português a notícia segue sem ser boa para os torcedores flamenguistas. Atual campeão da Copa do Brasil, o time carioca perdeu por 2 a 0 para o Maringá. Desta forma, o Fla precisa vencer o mesmo adversário por três gols de diferença para não ser eliminado antes das oitavas de final da competição.

Qualquer empate é favorável para o Maringá, no duelo de volta marcado para 26 de abril, no Rio de Janeiro. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença bastaria para a modesta equipe paranaense. Ou seja, o Flamengo só avança caso sua vantagem seja ao menos de três gols.

Caso vença o Maringá por dois gols de diferença no duelo de volta, a definição do classificado às oitavas de final será nos pênaltis.