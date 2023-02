Marília x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar em tempo real

Marília e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio Bento de Abreu, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida poderá ser acompanhada em tempo real.

Líder da terceira divisão do Campeonato Paulista, com 17 pontos, o Marília vai em busca de uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. A equipe vai sem desfalques para o duelo e tem em Orlando Júnior a esperança de gols.

Do outro lado, o Brusque, melhor classificado no ranking da CBF, quer manter a boa campanha que o leva ao terceiro lugar da competição estadual a Copa do Brasil, com uma classificação que pode gerar uma receita recorde ao clube.

Este será o primeiro confronto na história das equipes. Vale destacar que a partida será realizada em jogo único e o Brusque tem a vantagem do empate para se classificar.

Prováveis escalações

Marília: Passarelli; Luiz Felipe, Guilherme, Marlon, Breno; Matheus, Erik, João Lucas; Anderson, Orlando e Francisco.

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Jhemerson, João Pedro e Thiago Alagoano; Everton, Olávio e Cleo SIlva.

Desfalques

Marília

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados

Quando é?