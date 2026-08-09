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Muhammad Sharaf Eldeen

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Maresca: Marmoush não está feliz com os poucos minutos e esta é a situação de Rodri

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Enzo Maresca, técnico do Manchester City, deu a entender neste domingo que o futuro do internacional egípcio Omar Marmoush com a equipe ainda não está definitivamente decidido, apontando que o desejo do jogador de ter mais minutos em campo será um fator importante na determinação de sua decisão.

Durante declarações à imprensa reproduzidas pela rede "Manchester Evening News", após a vitória amistosa sobre o Atlético de Madrid (3 a 1), em uma partida que teve Marmoush marcando dois gols, Maresca respondeu a uma pergunta sobre se o egípcio continuaria na equipe: "A resposta deve ser semelhante à que eu dou a respeito de James Trafford. Os jogadores treinam todos os dias e querem jogar, então, quando não participam, não ficam felizes".

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O técnico italiano acrescentou: "Omar não jogou muito na temporada passada, então é provável que seu desejo seja o de conseguir mais minutos. Isso não significa que ele não terá mais minutos aqui, mas o assunto também depende da decisão dele, e de entender sua decisão em detalhes".

Os dois gols de Marmoush no gol do Atlético vieram de assistências de seu companheiro ganês, Antoine Semenyo, que arrasou o lado direito defensivo dos Colchoneros, enquanto o astro argelino Rayan Aït-Nouri marcou o terceiro gol do City em uma jogada isolada frente ao gol.

Sobre o meio-campista espanhol Rodri, Maresca disse: "No momento, ele estará em Manchester na quarta-feira".

O Barcelona conduz atualmente negociações intensas para contratar o astro do Manchester City, que informou a seu clube o desejo de se transferir para o Blaugrana, apesar de também ser alvo do Real Madrid, segundo relatos da imprensa.

O Manchester City se prepara para enfrentar o compatriota Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra, marcada para o próximo domingo, que será o primeiro confronto oficial da equipe sob o comando de Maresca, após a saída do lendário técnico Pep Guardiola do Etihad ao fim da temporada passada.



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