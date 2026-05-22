"Maresca leva uma grande estrela da Premier League para o Manchester City"

O Manchester City está de olho em Enzo Fernández. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport, o meio-campista do Chelsea é considerado um dos principais alvos de transferência de Enzo Maresca, que está prestes a suceder Pep Guardiola no Etihad Stadium.

Nos bastidores, as primeiras conversas já teriam ocorrido. Maresca já trabalhou com Fernández no Chelsea e ainda mantém uma excelente relação com o jogador da seleção argentina.

Fernández já havia dado a entender, há algumas semanas, que estaria aberto a deixar Londres. Havia especulações principalmente sobre o interesse do Real Madrid, mas uma transferência dentro da Premier League também está entre as possibilidades.

Além disso, no Chelsea está prevista uma mudança de treinador. Xabi Alonso será o novo técnico em Stamford Bridge e poderia estar disposto a deixar Fernández sair.

A relação entre Maresca e Fernández poderia desempenhar um papel importante nas negociações. O meio-campista de 25 anos também falou regularmente em termos elogiosos sobre o técnico italiano após sua saída, o que, segundo vários meios de comunicação, torna uma reunião entre os dois não improvável.

Por isso, a partida do campeonato contra o Sunderland no domingo pode ser a última de Fernández com a camisa do Chelsea. A diretoria do clube estaria se preparando para um verão agitado de transferências, no qual vários jogadores podem sair.

Uma eventual transferência para o Manchester City pode estar ligada ao futuro de Rodri. O Real Madrid acompanha o meio-campista espanhol há bastante tempo e pode tentar levá-lo para o Santiago Bernabéu neste verão.

Caso Rodri realmente saia, o Manchester City vê em Fernández um candidato ideal para reforçar o meio-campo do atual campeão nacional. Fernández tem contrato até meados de 2032 e um valor estimado pelo Transfermarkt em 90 milhões de euros.