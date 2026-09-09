O Manchester City iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Porto, no Estádio do Dragão.

Além dos dois gols decisivos de Haaland no segundo tempo, a jovem estrela em ascensão, o marroquino Ayoub Bouaddi, chamou a atenção com sua atuação de destaque no meio-campo, em sua primeira aparição como titular.

O jogador de 18 anos foi dominante, completando 54 dos 55 passes que tentou e recuperando a bola sete vezes, antes de ser substituído por Mateo Kovacic aos 76 minutos.

O treinador Enzo Maresca expressou sua satisfação com a determinação coletiva demonstrada pela equipe durante uma difícil partida europeia fora de casa, ressaltando a qualidade e a profundidade de seu elenco.

Ao avaliar o desempenho geral após a partida, o técnico italiano disse à Amazon Prime: "Acho que fomos capazes de marcar mais gols, especialmente no primeiro tempo, mas, de modo geral, acho que merecemos vencer a partida".

E acrescentou: "Criamos oportunidades suficientes para vencer a partida. Não sofremos muitos gols. É natural que soframos algumas chances aqui, então estou satisfeito com o desempenho de modo geral. Acho que tenho sorte porque todos os jogadores da equipe são bons, e isso facilita a vida do treinador, porque ele pode dar minutos de jogo a todos eles, e acho que os jogadores que atuaram esta noite foram excelentes".

E prosseguiu: depois de voltar sua atenção à atuação tranquila de Bouaddi no grande palco, Maresca elogiou especialmente o jovem jogador, afirmando que o que ele apresentou foi impressionante e que não esperava que ele conduzisse a partida da maneira que se espera de jogadores mais experientes do que ele.

E declarou: "O bom é que você espera de Haaland, Rúben Dias e Mateo Kovacic como conduzir uma partida assim, mas Ayoub Bouaddi nunca ficou confuso. Ele foi muito bom, e acho que a atuação foi impressionante".