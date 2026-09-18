O Manchester City se prepara para um novo teste na Premier League, quando receber o Sunderland no próximo domingo, no Etihad Stadium, pela quinta rodada, em um confronto que o técnico italiano Enzo Maresca aguarda como uma das etapas mais difíceis da equipe desde o início da temporada.

Antes do aguardado jogo, Maresca abordou, durante sua coletiva de imprensa, vários temas importantes, começando pela situação dos lesionados, passando pela importância do rodízio, até chegar às pressões impostas pela sucessão de Pep Guardiola, além de falar sobre a força do Sunderland e o que espera sua equipe na próxima partida.

Maresca revelou uma evolução positiva a respeito da condição do ponta belga Jérémy Doku, que está ausente do Manchester City desde que sofreu uma lesão na panturrilha durante a partida da Supercopa da Inglaterra. O treinador italiano disse que Doku, muito provavelmente, estará disponível para atuar diante do Sunderland, em um importante reforço para a equipe antes do aguardado confronto.

O rodízio deu aos jogadores a chance de recuperar a energia

Maresca falou sobre os benefícios que a equipe obteve ao realizar amplas mudanças na escalação titular durante a vitória sobre o Norwich na Copa da Liga Inglesa, na quinta-feira.

O treinador italiano explicou que a decisão de poupar alguns dos titulares foi necessária, especialmente depois que alguns jogadores disputaram duas partidas completas diante do Porto e do Manchester United.

Maresca disse: "Isso foi extremamente importante. Poupamos os jogadores que disputaram duas partidas completas, 90 minutos consecutivos, diante do Porto e do Manchester United. Era necessário dar-lhes um período de descanso, e esperamos que estejam com toda a energia na partida de domingo, porque será um confronto forte".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Maresca revela o segredo do início bem-sucedido

Sobre os motivos que contribuíram para seu início bem-sucedido com o Manchester City, Maresca fez questão de dar aos seus jogadores a maior parte do crédito, apontando a rapidez com que eles assimilaram suas ideias e instruções.

Ele disse: "Antes de tudo, o crédito é dos jogadores. O mais importante ao chegar a um novo clube é perceber o quanto os jogadores assimilam o que o treinador deseja. Percebo, dia após dia, e partida após partida, e mesmo com várias mudanças, que o que queremos se tornou totalmente claro para eles".

O treinador italiano também falou sobre o quanto se beneficiou de sua experiência anterior no clube, afirmando que a presença de algumas pessoas com quem já havia trabalhado o ajudou, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que a equipe atual é bastante diferente do grupo que conhecia anteriormente.

E explicou: "Com certeza, me ajudou a presença das mesmas pessoas dentro do clube, mas o elenco de jogadores é totalmente diferente; restaram apenas três ou quatro jogadores da temporada que passei aqui anteriormente. Passo meu tempo com os jogadores atuais, e por isso o assunto é novo para mim, e estou feliz por ver uma melhora no desempenho".

A sucessão de Guardiola: Maresca esclarece sua posição

Maresca abordou as pressões relacionadas à sucessão de Pep Guardiola, afirmando que sabia desde o início que sua missão acontece em uma fase de transição vivida pelo clube após uma década completa sob o comando do treinador espanhol.

Ele disse: "Quando decidi me juntar ao clube, estava totalmente confiante de que era um bom clube e de que os jogadores tinham um nível elevado. E, ao mesmo tempo, sabia que o clube estava passando por uma fase de mudança após dez anos sob o comando do mesmo treinador, além da saída de jogadores como Rodri, Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké. É natural que ocorram mudanças, mas estou totalmente confiante em nossa capacidade de fazer um bom trabalho".

O treinador do Manchester City falou ainda sobre o longo período previsto de paralisação para os jogos das seleções, que lhe dará um espaço de tempo maior para revisar o desempenho da equipe, analisar as partidas anteriores e buscar os aspectos que precisam de aprimoramento.

Maresca disse: "Durante os períodos de paralisação das seleções, sempre fiz questão de revisar todas as partidas anteriores e analisar os aspectos que podemos melhorar, e assim por diante, mas como temos três semanas, terei tempo suficiente para rever todas as partidas".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Maresca alerta para a força do Sunderland

Sobre o confronto com o Sunderland, Maresca se mostrou claro em seu reconhecimento da força do adversário, depois de ter acompanhado sua partida contra o Arsenal ao vivo, antes de rever o jogo nos últimos dias para analisar seus detalhes.

O treinador italiano disse: "Assisti à partida deles contra o Arsenal ao vivo, e depois a revi nos últimos dias. Dá para ver o quanto são fortes, e acredito que não mereceram perder aquela partida".

E acrescentou: "São uma equipe extremamente forte e muito bem treinada, além de terem passado tempo suficiente juntos, o que torna seu estilo claro tanto com a posse de bola quanto sem ela".

O treinador italiano encerrou sua fala sobre o adversário dizendo: "Minha impressão depois de assisti-los é que a partida de domingo será a mais difícil desde o início da temporada".