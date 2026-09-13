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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Maresca: expulsão de Foden foi justa, mas e quanto a Bruno Fernandes?

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Maresca
P. Foden
B. Fernandes
England
Itália
Portugal

O treinador italiano considera o gol de Haaland válido

O italiano Enzo Maresca, técnico do Manchester City, considera que a expulsão de seu jogador Phil Foden no dérbi de Manchester foi merecida, mas afirmou ao mesmo tempo que Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, também merecia ser expulso no mesmo lance.

O Manchester City conseguiu decidir o dérbi disputado no estádio Old Trafford por 1 a 0, em uma partida que registrou muita polêmica de arbitragem, após a expulsão de Phil Foden aos 23 minutos, além do gol de Erling Haaland, que foi anulado pelo bandeirinha por impedimento, antes de a tecnologia de vídeo confirmar sua validade.

O lance da expulsão ocorreu aos 23 minutos, quando houve uma disputa entre Bruno Fernandes e Foden, com este último caindo ao chão em seguida, mas chutou o capitão do United com o pé, o que foi considerado pelo árbitro Michael Oliver uma infração que exigia a expulsão direta da partida.

Em declaração ao programa "Match of the Day", da rede BBC, Enzo Maresca descreveu seus sentimentos e sua comemoração dizendo: "É a emoção de uma partida de dérbi após uma vitória com dez jogadores. É sempre incrível vencer com dez jogadores, mas o dérbi é uma partida especial para todos. Fiquei feliz e acho que minha reação foi natural".

E acrescentou: "O plano mudou completamente após o cartão vermelho. O espírito de luta, o esforço e a união dos jogadores foram algo incrível. Sinceramente, acho que foi um cartão vermelho merecido (para Phil Foden), mas o mesmo se aplica a Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, no mesmo lance, e não só a nós".

E prosseguiu: "Não permitimos que acontecessem contra-ataques ou que deixássemos espaços atrás de nós. É uma partida especial para todos; para a torcida, para o clube e para o treinador, mas este não é o momento adequado para pensar em mim mesmo; estou pensando no time e em conquistar três pontos incríveis".

Sobre o gol de Erling Haaland — que o Manchester United reivindicou anular por impedimento —, Maresca disse: "Acho que foi um gol válido e claro, então está tudo bem".

Em outras declarações à rede "Sky Sports", Maresca disse: "Estava totalmente claro que o gol não era impedimento. E quando o quarto árbitro me informou disso, comemorei cedo porque eu sabia da verdade".

E completou: "Enzo Fernández esteve incrível hoje, e foi algo maravilhoso que ele contribuísse para conquistarmos a vitória".

Sobre a defesa do goleiro Gianluigi Donnarumma nos minutos finais em um chute de Bryan Mbeumo, encerrou suas declarações: "Que defesa incrível! É por isso que Donnarumma está aqui; e é por isso que o Manchester City o contratou, porque ele é um goleiro fantástico".

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