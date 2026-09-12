Maresca: este jogador trouxe a mentalidade vencedora ao Manchester City

O treinador italiano Enzo Maresca afirmou que o jogador Enzo Fernández trouxe a mentalidade vencedora ao Manchester City, o que rapidamente impressionou seus companheiros de equipe.

Passou-se menos de duas semanas desde que Fernández se juntou ao Manchester City, vindo do Chelsea, em uma transferência recorde que igualou o recorde da Premier League, por 125 milhões de libras esterlinas, mas o impacto do jogador argentino no vestiário da equipe foi imediato.

Maresca disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Você pode ver como seus companheiros falam dele em termos de mentalidade vencedora. Jogadores que já venceram e sabem como vencer, é importante que estejam em nosso elenco".

E o técnico do City acrescentou: "Ele trabalha duro todos os dias e é uma pessoa educada. Ele trabalha bem, e é isso que precisamos".

Maresca conhece bem o jogador Fernández, depois de tê-lo treinado no Chelsea por uma temporada e meia.

O treinador do Manchester City observou a evolução do nível do meio-campista, a quem agora vê como uma ameaça ofensiva mais forte.

O treinador italiano prosseguiu: "Ele está melhorando muito. Talvez nos últimos dois anos conosco tenha se tornado um meio-campista mais ofensivo, enquanto no passado jogava numa posição mais recuada".

E continuou: "Ele é incrível na área em termos de gols e assistências, e em termos de liderança está amadurecendo muito".

Fernández fez sua estreia com o Manchester City na vitória sobre o Coventry durante o último fim de semana, quando foi lançado de forma inesperada do banco de reservas para o time titular após a lesão de Nico O'Reilly durante o aquecimento.

O jogador argentino também participou da vitória sobre o Porto na Liga dos Campeões no meio da semana, e pode manter seu lugar no clássico de domingo contra o Manchester United no estádio Old Trafford.

O Manchester City havia perdido o confronto semelhante no mês de janeiro da última temporada, e busca corrigir isso neste fim de semana.

Apesar de esta partida ser o primeiro dérbi da cidade de Manchester que Maresca disputa como treinador do Manchester City, ele afirma que seu foco está no que a vitória significa para a equipe e sua torcida.

E emendou: "A partida do ano passado não foi a melhor para nós, mas esperamos fazer um bom jogo nesta temporada".

E completou: "O foco principal não é sobre ser meu primeiro dérbi, mas penso mais na equipe, na torcida e na tabela de classificação".

E concluiu: "Com certeza, se vencermos, será algo bom para mim também, mas quero vencer porque é algo bom para todos".



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"