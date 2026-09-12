Enzo Maresca, técnico do Manchester City, demonstrou sua admiração pelo nível e pela maturidade apresentados pelo marroquino Ayoub Bouaddi desde sua chegada ao clube inglês durante a janela de transferências de verão por 100 milhões de euros, mas destacou, ao mesmo tempo, a necessidade de gerenciar com cuidado suas participações, para protegê-lo do desgaste e preservar sua evolução.

Maresca afirmou, em declarações reproduzidas pela "Sky Sports", que Bouaddi, apesar de ter apenas 18 anos, possui um nível notável de inteligência e maturidade, explicando: "Ele é muito inteligente e maduro. Tem apenas 18 anos, mas quando você conversa com ele não parece, parece que tem 25 ou 26 anos".

Bouaddi disputou duas partidas na Premier League até o momento, entrando como substituto em ambas, antes de Maresca lhe dar a oportunidade de atuar como titular na Liga dos Campeões contra o Porto, na partida que o Manchester City venceu por dois a zero.

O técnico do Manchester City ressaltou que não quer colocar pressão adicional sobre o jovem jogador por causa de seu alto valor ou das expectativas em torno dele, dizendo: "É fundamental que não o pressionemos demais em relação à sua importância para a equipe, às partidas ou ao tempo de jogo. Tenho certeza de que ele apresentará um desempenho excelente e será um jogador diferenciado para este clube".

Maresca explicou que administrar os minutos de participação dos jovens jogadores representa uma parte essencial do processo de seu desenvolvimento, apontando que o jogador pode iniciar algumas partidas, enquanto participa de outras como substituto, de acordo com a natureza do adversário e do confronto, ressaltando que o futebol é um esporte coletivo e não está ligado a um único jogador.

O treinador destacou a necessidade de proteger os jovens talentos das crescentes pressões, seja dentro ou fora do clube, diante da facilidade de avaliar os jogadores e julgá-los de forma constante, considerando que lidar bem com essas pressões é um elemento importante na trajetória de seu desenvolvimento.

Bouaddi enfrenta forte concorrência por sua posição no meio-campo, diante da presença de Enzo Fernández e Elliot Anderson, que se juntaram ao Manchester City por 145 e 135 milhões de euros, respectivamente, o que torna a missão do jogador marroquino de garantir um lugar como titular de forma regular um grande desafio no período que se aproxima.