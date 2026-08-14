Enzo Maresca, treinador do Manchester City, ressaltou a importância do aguardado confronto contra o Arsenal, marcado para o próximo domingo no Millennium Stadium, na capital galesa Cardiff, válido pela Supercopa da Inglaterra.

A partida ganha uma importância especial para Maresca, por se tratar de seu primeiro compromisso oficial no comando técnico do Manchester City, com o início da nova temporada.

Maresca afirmou durante a coletiva de imprensa da partida: "O Arsenal provou, ao longo dos últimos anos, ser um adversário constante e forte. É um time excelente construído por Mikel Arteta. Eles fizeram uma atuação impressionante e mostraram o quanto são fortes recentemente. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o Manchester City, e vamos buscar reduzir a diferença e competir com força".

Supercopa não é um amistoso

O treinador italiano garantiu que o Manchester City encara o confronto contra o Arsenal como uma partida por um título, e não apenas como um jogo preparatório antes do início da temporada.

E esclareceu: "Para mim, pessoalmente, a Supercopa é um título, e quando há um título e uma final, você sempre busca a vitória. Portanto, não é um amistoso de forma alguma, mas sim um título pelo qual daremos o nosso melhor para conquistar e alcançar o nosso primeiro troféu".

E prosseguiu: "É importante que continuemos a crescer e a evoluir. Acredito que a pré-temporada foi boa, e o desempenho da equipe apresentou uma melhora contínua de jogo para jogo. E agora, encerrado o período de preparação, precisamos competir, conquistar vitórias e conseguir títulos".

E acrescentou: "O que quero ver é ter o espírito adequado para continuar evoluindo, e ter a mentalidade certa para conquistar a vitória nos jogos e conseguir títulos".

Maresca abordou as mudanças pelas quais o Manchester City passa no período atual, dizendo: "Vivemos uma fase de mudança no momento, e assim que a janela de transferências se fechar, teremos de estar prontos para encontrar soluções para a equipe o mais rápido possível".

O treinador italiano explicou: "Passamos por uma fase que envolve a saída de jogadores que passaram muitos anos aqui, ou a possibilidade de suas saídas, e isso significa que há uma mudança acontecendo, e daremos o nosso melhor para lidar com ela".

Situação das lesões antes do confronto com o Arsenal

Sobre a condição física de seus jogadores, Maresca esclareceu que a equipe entra no confronto contra o Arsenal com um elenco praticamente completo, apontando que Rayan Aït-Nouri é o único jogador que não está em plenas condições.

E disse: "Rayan Aït-Nouri sofreu um pequeno problema durante a pré-temporada, mas já treinou conosco, então todos estão prontos, levando em conta que alguns jogadores se juntaram à equipe há apenas dois dias".

Sobre Erling Haaland, Maresca garantiu que o atacante norueguês está bem, depois de sua ausência nos minutos finais da sessão de treino de quinta-feira.

Quanto a Savinho, ele disse: "Não participou da sessão de treino de ontem, pois estava com um pequeno mal-estar. Vamos ver a situação hoje, já que a sessão de treino será realizada à tarde, e vamos avaliar sua condição para decidir se estará disponível para atuar diante do Arsenal".

Maresca comenta o futuro de Rodri

Sobre as últimas novidades a respeito do futuro de Rodri, Maresca disse: "Como já disse antes, a janela de transferências está aberta; podemos comprar ou vender jogadores, e todas as possibilidades estão em aberto. Acabei de ver o Rodri dentro do prédio e o abracei calorosamente, e vamos ver o que vai acontecer".

Maresca também falou sobre a dificuldade de convencer alguns jogadores a ficar quando eles já tomaram a decisão de sair, dizendo: "É meio difícil convencer os jogadores a ficar quando eles já estão convictos de sair. E isso se aplica à situação de Tijjani Reijnders, e talvez de James Trafford e de alguns outros jogadores".

E acrescentou: "Acredito que, quando o clube, o jogador e o treinador concordam que a melhor decisão para alguns jogadores é a saída, então a saída é inevitável".

Reijnders perto de deixar o City

As declarações de Maresca indicam a existência de um acordo dentro do Manchester City de que a saída de Tijjani Reijnders é a decisão mais adequada para o jogador e para o clube, apesar de o meio-campista holandês ter se juntado à equipe apenas no último verão.

O clube saudita Al-Qadsiah havia concordado em comprar Reijnders por 52 milhões de libras esterlinas, com a expectativa de que o negócio seja concluído no próximo período.

Reijnders esteve com a equipe em Manchester na quinta-feira, mas não participou da sessão de treino realizada com a presença dos torcedores na Academia de Futebol do Manchester City.

Maresca se recusa a falar sobre Enzo Fernández

Sobre as últimas novidades a respeito de Enzo Fernández, Maresca manteve sua posição de se recusar a comentar sobre jogadores ligados a outros clubes.

E disse: "Tenho de lhe dar a mesma resposta que dei desde o primeiro dia, uma resposta que sempre permanecerá a mesma; ele é um jogador que pertence a outro clube, e não acho que seja correto falar sobre jogadores de outros times".

Ao ser questionado sobre o prazo final da transferência e se o Manchester City faria qualquer movimento hoje, respondeu: "Hoje não, sinceramente. Não acho que faremos qualquer movimento hoje".

Maresca revela as necessidades do Manchester City

No que diz respeito ao reforço do elenco, Maresca garantiu que o Manchester City ainda precisa fazer alguns movimentos durante a janela de transferências.

E disse: "Com certeza, há coisas que precisamos fazer. Quanto ao número, no momento não sei; pode ser um ou dois jogadores, pois isso também depende de haver jogadores que vão sair da equipe".

E concluiu: "Neste momento, e a 48 horas de disputar uma final, que é a primeira minha com este clube, meu foco não está na saída ou na chegada de jogadores, mas toda a minha atenção está em como preparar da melhor forma possível a partida e tentar conquistar o título".