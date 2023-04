Por que Marcus Rashford desfalca o Manchester United contra o Sevilla na Liga Europa?

Clube confirma que atacante ficará de fora de confronto pela Europa League

O Manchester United terá um desfalque importante para a partida desta quinta-feira (13) contra o Sevilla, pelas quartas de final da Europa League. O atacante Rashford, artilheiro da competição com seis gols marcados, está fora do duelo devido a uma lesão muscular.

O atacante saiu mancando durante a vitória do United por 2 a 0 na Premier League contra o Everton no último sábado (8), e foi direto para o vestiário para receber tratamento. Após mais exames realizados pela equipe médica do clube, os Red Devils divulgaram um comunicado oficial confirmando que Rashford perderá a partida de ida das quartas de final contra o Sevilla devido a lesão.

O United não deu um prazo para a recuperação de Rashford, mas agora ele ficará de fora por pelo menos "alguns jogos", o que é um grande golpe para Erik ten Hag. O técnico admitiu que a lesão foi um grande revés para Rashford, que está no melhor momento de sua carreira, mas disse que o atacante já está trabalhando para voltar à forma física.

"Claro que é um revés, ele está desapontado com isso", disse o técnico do United. "Ele não está totalmente abatido porque sabe que voltará rapidamente, está otimista e começou imediatamente sua recuperação e reabilitação e isso ajuda a voltar logo", completou Ten Hag.

Além de ser o artilheiro da Europa League, Rashford é também o artilheiro do Manchester United na atual temporada, com 28 gols marcados em 47 partidas disputadas somando todas as competições.