Marcos Braz não descarta reforços no Flamengo mas alerta: "não gastando tanto dinheiro"

Vice-presidente de futebol lembrou queda de receitas e comentou sobre a venda de Gerson

O Flamengo desembarcou no início da noite desta quarta-feira (09), em Curitiba, onde encara o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quinta, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro terá alguns desfalques importantes na partida que estão retornando das seleções. Além disso, o clube seguirá desfalcado pelo período da Copa América.

Questionado sobre o assunto, Braz deixou claro que Landim vem trabalhando nos bastidores para minimizar os prejuízos mas "comemorou" o acerto nas contratações.

"Isso é um ponto, um problema que já estava um pouco exposto, a gente, a torcida é sabedora disso e vamos trabalhar esses dias para tentar minimizar o possível. Landim sempre na CBF, sempre tentando fazer o possível para proteger o Flamengo. É sinal que as contratações foram assertivas. Contratamos Arrasca, estava e continuou, Isla continuoi, o Gabigol trouxe e está na seleção, trouxemos o Pedro, seleção, trouxemos o Gerson e foi para a seleção, tem um mérito da diretoria, de todos que trabalham e agora é conviver com essas preocupaçòes também".

Braz também deixou claro que o Flamengo não deve fazer grandes investimentos na próxima janela de transferências.

"Flamengo sempre esteve atento no mercado, às vezes com mais aptidão e às vezes um pouco menos. O Flamengo, o mundo atravessa a maior crise sanitária do planeta e isso tem impacto direto, a gente ainda não sabe quando volta a torcida, perde um pouco do sócio torcedor e isso a gente leva em conta. A gente tenta dar musculatura ao elenco, mas talvez a gente tenha que fazer de forma diferente, não gastando tanto dinheiro, mas vamos arrumar uma maneira para que a gente tenha um final de temporada grande, forte, que é um desejo nosso, do Landim e de toda torcida".

Por fim, o vice-presidente de futebol comentou sobre a saída de Gerson e ressaltou que foi um desejo de Marcão Silva, empresário e pai do atleta.

"O clube procurou o empresário do jogador há 25 dias, depois de entender que seria um bom projeto para o Gerson, para o filho dele, eles trouxeram a proposta para mim e para o Bruno, a oferta e o desejo (de sair) e se começou a falar de números. Demorou um pouquinho mas foi justo das duas partes e mais do que isso era o desejo do empresário do jogador".