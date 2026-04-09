Marco Borsato aparece no estádio e destaca seu jogador favorito: “Ele é um prodígio”

O torcedor do AZ, Marco Borsato, gosta de assistir ao jogador da seleção holandesa Kees Smit. É o que o cantor de Alkmaar conta em uma entrevista detalhada ao NH Nieuws.

Não é segredo que Borsato acompanha de perto o AZ. Esta semana, ele viajou com seu filho Luca para Cracóvia para assistir ao jogo contra o Shakhtar Donetsk.

Borsato foi entrevistado na quarta-feira, após o último treino do AZ. Ele foi convidado pelo clube para assistir à partida de ida das quartas de final da Conference League. “É realmente o meu time. E também do meu filho. Ele está por dentro de tudo.”

O cantor acha uma pena que o AZ muitas vezes tenha que vender bons jogadores tão cedo. Ele cita um de seus favoritos como exemplo. “Você vê agora o que está acontecendo com Kees Smit. Ele é um prodígio.”

“Eu preferiria mantê-lo conosco por mais um ano. Esse garoto já é conhecido em todo o mundo como um grande talento e, então, é quase impossível mantê-lo”, conclui Borsato.

Smit disputou até agora 72 partidas oficiais pelo AZ. Nelas, marcou seis gols e deu dez assistências.

No AZ, o jogador, que já foi convocado uma vez para a seleção, tem contrato até meados de 2028. Espera-se que o meio-campista de 20 anos quebre o recorde de transferência.