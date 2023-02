Marcílio Dias x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Gigantão das Avenidas; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta terça-feira (21), o Marcílio Dias vai receber a Chapecoense em sua casa, o Gigantão das Avenidas, em jogo que estreia a edição da Copa do Brasil de 2023. A bola rola às 19h (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal SporTV, na tv por assinatura. Na GOAL você acompanha aos lances em tempo real clicando aqui.

Os dois elencos farão sua estreia na competição e, além disso, dão início a edição do torneio deste ano, já que será o primeiro confronto da Copa do Brasil de 2023. Pelo Campeonato Catarinense, a Chape está na segunda posição, com quatro vitórias, três empates e uma derrota, até o momento.

Já o Marinheiro se mantém na nona posição, conquistando o mesmo número de partidas vencidas e empatadas (2), além de quatro derrotas na competição, até então, somando oito pontos totais. Na sétima rodada, inclusive, o Marcílio Dias acabou perdendo o embate justamente para a equipe de Chapecó, por 3 a 0.

Prováveis escalações

Marcilio Dias: Denison; Victor Guilherme, Everton, Rocha (Leo Rigo) e Wilian Simões; Julinho, Alison e Cristian; Jhoninha, Daniel Dias e Juninho.

Chapecoense: Airton; Felipe, Maurício, Cleylton (Rodrigo) e Kevin; Cazonatti (Neto), Pablo (Kaio Mendes) e Pavani; Maxwell, Bruno Nazário e Lucas Ribamar.

Desfalques

Marcilio Dias

Rodrigo Pimpão e Luís Ricardo (rescindiram contrato)

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?