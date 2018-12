Marcelo, Sergio Ramos e os jogadores com mais títulos da história do Real Madrid

Lateral e defensor já estão na terceira posição no ranking de conquistas do time merengue

Sergio Ramos e Marcelo são, neste momento, os jogadores do atual elenco do Real Madrid que mais vezes foram campeões pelo clube. Com a confirmação da conquista do Mundial de Clubes, os dois jogadores chegaram a 20 títulos com a camisa do time merengue.

Confira abaixo a lista dos jogadores com mais títulos na história do Real!

Carvajal 14 | 1 Liga + 4 Copas de Europa + 1 Copa + 1 Supercopa da Espanha + 3 Supercopas da Europa + 4 Mundiais de Clubes Escolha dos editores Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

Guti 15 | 5 Ligas + 3 Copas de Europa + 2 Intercontinentais + 4 Supercopas da Espanha + 1 Supercopa da Europa

Butragueño 15 | 6 Ligas + 2 Copas + 2 Copas da UEFA + 4 Supercopas da Espanha + 1 Copa da Liga

Míchel 15 | 6 Ligas + 2 Copas + 2 Copas da UEFA + 4 Supercopas da Espanha + 1 Copa da Liga

Cristiano Ronaldo 16 | 2 Ligas + 4 Copas de Europa + 2 Copas do Rei + 2 Supercopas da España + 3 Supercopas da Europa + 3 Mundiais de Clubes

Raúl 16 | 6 Ligas + 3 Copas de Europa + 2 Intercontinentais + 4 Supercopas da Espanha + 1 Supercopa da Europa

Santillana 16 | 9 Ligas + 4 Copas + 2 Copas da UEFA + 1 Copa da Liga

Miguel Ángel 16 | 8 Ligas + 5 Copas + 2 Copas da UEFA + 1 Copa da Liga

Benzema 17 | 2 Ligas + 4 Copas da Europa + 2 Copas do Rei + 2 Supercopas da Espanha + 3 Supercopas da Europa + 4 Mundiais de Clubes

Hierro 17 | 5 Ligas + 3 Copas da Europa + 1 Copa + 2 Intercontinentais + 5 Supercopas da Espanha + 1 Supercopa Europa

Di Stéfano 17 | 8 Ligas + 5 Copas da Europa + 1 Copa + 1 Intercontinental + 2 Copas Latinas





Chendo 18 | 7 Ligas + 1 Copa da Europa + 2 Copas + 2 Copas da UEFA + 5 Supercopas da Espanha + 1 Copa da Liga

Iker Casillas 19 | 5 Ligas + 3 Copas da Europa + 2 Copas + 2 Intercontinentais + 4 Supercopas + 2 Superocopas da Europa + 1 Mundial de Clubes

José Antonio Camacho 19 | 9 Ligas + 5 Copas + 2 Copas da UEFA + 2 Supercopas da Espanha + 1 Copa da Liga

Marcelo 20 | 4 Ligas + 4 Copas de Europa + 2 Copas + 3 Supercopas da Espanha + 3 Supercopas da Europa + 4 Mundiais de Clubes

Ramos 20 | 4 Ligas + 4 Copas da Europa + 2 Copas + 3 Supercopas da Espanha + 3 Supercopas da Europa + 4 Mundiais de Clubes

Manolo Sanchís 21 | 8 Ligas + 2 Copas da Europa + 2 Copas + 1 Intercontinental + 2 Copas da UEFA + 5 Supercopas da Espanha+ 1 Copa da Liga

Paco Gento 23 | 12 Ligas + 6 Copas da Europa + 2 Copas + 1 Intercontinental + 2 Copas Latinas