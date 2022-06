Marcelo no Real Madrid: os títulos, gols, assistências e recordes do lateral

Relembre os feitos do craque brasileiro em sua passagem vitoriosa pelo Real

Mais de quinze anos depois de sua chegada, Marcelo se despede do Real Madrid como um dos maiores nomes da história do gigante catalão. O lateral brasileiro ganhará uma despedida especial nesta segunda (13).

Durante a passagem foram cinco títulos da Champions League, seis da La Liga, além do status de estrangeiro com mais partidas pela equipe e maior campeão da história do clube, com 25 taças.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira o resumo da passagem do craque pelo Real, com gols, assistências, títulos e mais informações.

Gols e assistências pelo Real Madrid

Mesmo atuando como lateral, Marcelo sempre se destacou por sua facilidade de se apresentar no campo ofensivo. Isso fez do brasileiro uma arma surpresa do Real, onde ele acumulou bons números de gols e assistências.

No total foram 545 jogos, com 38 gols e 108 assistências.

Confira o desempenho por temporada:

2006/07: 6 jogos, 0 gols, 0 assistências

2007/08: 32 jogos, 0 gols, 3 assistências

2008/09: 34 jogos, 4 gols, 5 assistências

2009/10: 43 jogos, 4 gols, 10 assistências

2010/11: 50 jogos, 5 gols, 9 assistências

2011/12: 44 jogos, 3 gols, 10 assistências

2012/13: 19 jogos, 1 gol, 1 assistências

2013/14: 39 jogos, 2 gols, 8 assistência

2014/15: 53 jogos, 4 gols, 12 assistências

2015/16: 45 jogos, 2 gols, 8 assistências

2016:17: 47 jogos, 3 gols, 14 assistências

2017/18: 44 jogos, 5 gols, 11 assistências

2018/19: 34 jogos, 3 gols, 6 assistências

2019/20: 23 jogos, 2 gols, 5 assistências

2020/21: 19 jogos, 0 gols, 4 assistências

2021/22: 18 jogos, 0 gols, 2 assistências

Títulos pelo Real Madrid

Maior campeão da história do clube, tendo superado recentemente o lendário Paco Gento, Marcelo acumula 25 troféus em sua passagem pelo Real Madrid.

Confira a lista completa de títulos:

Liga dos Campeões da UEFA: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

La Liga: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

Mundial de Clubes da FIFA: 2014, 2016, 2017 e 2018

Supercopa da UEFA: 2014, 2016 e 2017

Copa do Rei: 2010/11 e 2013/14

Supercopa da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2019/20 e 2021/22

Recordes pelo Real Madrid

Mais do que gols e títulos, Marcelo também fez história no clube espanhol. Sucessor do lendário Roberto Carlos, o brasileiro é o oitavo da história com mais partidas pelo Real (545), atrás de nomes como Raul, Casillas e Ramos.

Confira a lista de recordes e feitos pelo Real:

Maior número de troféus na história do Real (25)

Estrangeiro com mais partidas pelo Real (545)

Oitavo jogador com mais partidas pelo Real (545)

Primeiro brasileiro capitão em um título de Champions League (2021/22)