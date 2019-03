Marcelo ganha voto de confiança de Zidane e dá assistência em vitória do Real Madrid

Lateral foi titular no retorno do técnico francês e se destacou na vitória de 2 a 0 sobre o Celta de Vigo

Em sua reestreia no comando do , Zinedine Zidane apostou em velhos nomes que o ajudaram a ganhar títulos no passado recente. Marcelo e Isco, que perderam espaço sob o comando de Santiago Solari, foram titulares e responderam de imediato: o meia espanhol marcou o primeiro gol do jogo e o lateral brasileiro deu a assistência para Gareth Bale fechar o placar de 2 a 0 sobre o .

Outro que voltou foi o goleiro Keylor Navas, que empurrou o belga Thibaut Courtois para o banco. Zidane diz decidiu escalar o goleiro costarriquenho para que "ele também se sinta importante" e reforçou que não esquece o que já fez pelo clube.

O goleiro elogiou a sinceridade de Zidane no tratamento com os jogadores e disse estar "agradecido por poder jogar no Campeonato Espanhol depois de tanto tempo", mas completou dizendo "ninguém sabe como será o futuro."

Em entrevista coletiva após a partida, Zidane reforçou que quer recuperar Marcelo, Navas, Isco e todos os jogadores que não estavam atuando. Ele não garantiu titularidade aos atletas, mas deu a entender que todos ganharão chances nos últimos dez jogos da temporada.

Dentre os jogadores que fizeram seu retorno, Marcelo foi o que mais chamou a atenção. O ataque do time passou muito pelos seus pés e os números comprovam seu protagonismo: Marcelo foi o jogador que mais disputou bolas pelo Real Madrid, o que mais venceu duelos, o que mais deu lançamentos, o segundo que mais tocou na bola, o segundo que mais acertou dribles e o que mais cruzou bolas na área. Um desses cruzamentos acabou nos pés de Gareth Bale para um gol.

A partida deste sábado dá a entender que as condições impostas pelo técnico para o seu retorno são mesmo reais. Reportou-se ao longo da semana que Zidane teria exigido maior controle sobre o elenco e que o clube não deveria vender Marcelo e Isco. A titularidade, protagonismo e disposição em campo da dupla mostra que todos estão finalmente na mesma página.

Sem muitas chances de título no Campeonato Espanhol e eliminado da e da , muitos estão olhando os últimos jogos da temporada como um período de testes para decidir quem fica e quem vai, mas Zidane nega. "Não penso nisso, penso no que nos resta. Haverá mudanças, mas não falarei mais disso. Não vou passar dez jogos pensando em quem fica e quem vai, a temporada não acabou".

O próximo jogo do Real Madrid será no dia 31 de março, em casa, contra o .