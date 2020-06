Marcelo faz gol pelo Real Madrid e protesta contra o racismo na comemoração

Lateral-esquerdo da equipe merengue balançou as redes e não deixou de se manifestar na esteira de todos os protestos pelo mundo contra o racismo

O lateral-esquerdo do , Marcelo ajudou a sua equipe a conquistar uma importante vitória no retorno de LaLiga. Ele marcou o terceiro gol dos Blancos na vitória por 3 a 1 sobre o . Após balançar as redes, o brasileiro colocou um dos joelhos no chão, abaixou a cabeça e cerrou os punhos no ar como forma de protesto contra o racismo no mundo.

As manifestações de atletas e jogadores pelo mundo têm acontecido após a explosão de manifestações nas ruas dos após o assassinato brutal de George Floyd por um policial branco em Minneapolis.

(Fotos: Getty Images)

Os primeiros jogadores de futebol a se manifestarem eram os da , que foi a primeira grande liga a retomar as atividades.

Com a vitória do Real Madrid, a equipe da capital se consolida na segunda colocação, atrás do arquirrival . A diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos.