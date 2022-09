Marcelo chega para ser 'gigante' da Champions num Olympiacos com vida difícil na Europa

Especialista no principal torneio de clubes do Velho Continente, o lateral vai sentir, pela primeira vez, o sabor de uma Europa League

Em uma das mais surpreendentes movimentações do mercado de transferências do futebol europeu, o lateral-esquerdo Marcelo, um dos maiores nomes da história do Real Madrid, foi anunciado como novo jogador do Olympiacos. O brasileiro firmou contrato válido por um ano, com opção de uma outra temporada segundo informações do programa de TV El Chiringuito.

Aos 34 anos e livre no mercado, após não ter seu vínculo renovado com o Real Madrid após incríveis 16 temporadas, Marcelo também estava na mira do Monza, equipe que recentemente subiu para a primeira divisão italiana e conta com aporte financeiro de Silvio Berlusconi, e do Nottingham Forest, histórico clube inglês que retornou à Premier League – e que se movimentou bastante para fazer contratações, como a do também lateral brasileiro Renan Lodi.

Ou seja: está claro que, dentro do cenário europeu, a percepção é de que Marcelo dificilmente conseguiria influenciar, de forma regular, um time que briga por grandes títulos nos grandes centros. Faz parte da jornada de todo atleta. Agora no Olympiacos, o desafio será manter a equipe alvirrubra no topo do futebol grego sem deixar de manter vivo o sonho de um inédito título europeu.

Atual tricampeão de seu país e clube com mais títulos de primeira divisão conquistados (47, uma ampla vantagem em relação aos 20 do segundo mais bem ranqueado, o arquirrival Panathinaikos), o Olympiacos portanto contrata um especialista em conquistas europeias mesmo estando fora da Champions League. Eliminado ainda na fase pré da competição, o time de Atenas vai disputar a Europa League.

Marcelo já está inscrito no segundo principal torneio europeu de clubes e, quem sabe, pode enfrentar os ex-companheiros de Real Madrid: Cristiano Ronaldo e Casemiro são dois dos principais nomes do Manchester United que também vai disputar a Europa League.