Marcar dois gols não é suficiente!… O que Messi precisa para conquistar o título de artilheiro da Copa do Mundo?

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente a final da Copa do Mundo de 2026, hoje, entre a Argentina e a Espanha, enquanto os olhares também se voltam para a acirrada disputa individual pelo prêmio da Chuteira de Ouro, que agora se resume a Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Mbappé encerrou sua participação no torneio após marcar dois gols na vitória da Inglaterra sobre a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, elevando seu total para 10 gols e assumindo a liderança da artilharia, enquanto Messi soma 8 gols antes da final, restando-lhe 90 minutos — e talvez 120 — para virar o jogo.

Embora alguns acreditem que marcar dois gols seja suficiente para garantir a Messi o título de artilheiro do torneio, a questão é mais complexa do que isso, já que o regulamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA) leva em conta, em primeiro lugar, o número de gols; em caso de empate, o número de assistências; e, se o empate persistir, o jogador que disputou menos minutos durante o torneio leva vantagem.

Atualmente, tanto Messi quanto Mbappé têm quatro assistências, o que significa que, se o capitão da Argentina marcar apenas dois gols, sua contagem chegará a 10 gols, empatando com o astro francês em número de gols e assistências; no entanto, a vantagem ficará com Mbappé.

Isso se deve ao fato de que Mbappé encerrou o torneio após jogar 698 minutos, enquanto Messi disputou 618 minutos antes da final, e, com sua participação na partida final, seu total chegará a pelo menos 708 minutos se o confronto terminar no tempo regulamentar, ou 738 minutos se se estender para duas prorrogações, o que dá ao atacante francês a vantagem no critério de minutos jogados.

Portanto, o caminho mais fácil para Messi conquistar a Chuteira de Ouro é marcar três gols na final para ultrapassar Mbappé diretamente, ou marcar dois gols e dar pelo menos uma assistência, elevando seu total para 10 gols e 5 assistências, superando o astro francês no critério de assistências sem precisar recorrer ao número de minutos.

A disputa não se limita apenas ao título de artilheiro desta edição, mas se estende também à lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, depois que Mbappé elevou sua contagem para 22 gols em suas participações no torneio, ultrapassando Messi, que possui 21 gols.

O capitão da Argentina terá a chance de recuperar esse recorde histórico também, já que marcar dois gols na final elevará sua contagem para 23 gols, levando-o de volta à liderança dos artilheiros da Copa do Mundo ao longo da história e combinando a glória individual com a oportunidade de liderar a seleção de seu país rumo a um novo título mundial.

A final terá um significado especial para Messi também no plano individual, já que ele nunca conquistou a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo em toda a sua carreira, apesar de ter participado de seis edições diferentes do torneio.

O astro argentino esteve perto do prêmio na Copa do Mundo de 2022, após marcar 7 gols e levar a seleção de seu país ao título, mas ficou com o segundo lugar na artilharia, atrás de Kylian Mbappé, que encerrou o torneio com 8 gols, enquanto Messi recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador da competição.

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