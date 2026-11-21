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Técnico celebra vitória sobre o São Paulo e classificação para a Libertadores, faz campanha pela renovação do zagueiro e deixa futuro em aberto no Fluminense

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O Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0, na última quinta-feira (19), no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão, e garantiu vaga na Libertadores de 2027. Após o resultado, Marcão falou sobre seu futuro no comando da equipe e aproveitou para fazer campanha pela permanência de Thiago Silva, que ainda não definiu se continuará atuando na próxima temporada. O treinador também valorizou a recuperação do Tricolor na reta final do campeonato, após as eliminações nas copas.

Em entrevista coletiva depois da partida, Marcão demonstrou torcida pela renovação do zagueiro, que tem contrato até dezembro, e afirmou que já conversou com o defensor de 42 anos sobre a possibilidade de estender a carreira. O treinador, que também tem situação indefinida para 2027, evitou dar pistas sobre sua continuidade e garantiu que seguirá trabalhando com comprometimento até o fim da temporada.

"Falei com ele que dá para jogar mais três aninhos com a gente. Qualquer coisa, quando estiver cansado, fica com a gente ali do lado. A gente ainda não sabe a decisão dele e da família dele, mas a gente respeita. Seria uma pena se ele parasse agora. A nossa torcida é que ele estenda o contrato, fique mais um ano e, no final, a gente faz essa campanha de novo. A minha situação é a mesma. A gente vai trabalhar até o fim do ano com a mesma alegria e comprometimento. Feliz pela classificação, depois a fase de grupos é um objetivo que vamos buscar até o final", disse.

Marcão também explicou as mudanças realizadas no Fluminense ao longo da temporada e afirmou que a equipe precisou priorizar o Brasileirão após disputar simultaneamente outras competições. O técnico citou alterações na escalação contra Flamengo, Santos e Chapecoense, e destacou que o grupo encontrou sua identidade ao concentrar esforços na reta final do campeonato.

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"A gente vinha disputando duas competições, a gente teve que, em algum momento, abrir mão. Lógico que a gente respeita todos os nossos atletas, mas tivemos que mudar. Mudamos o time contra o Flamengo, contra o Santos, contra a Chape foi aquela situação pós-eliminação. E concentramos agora só no Campeonato Brasileiro. Esse é o time, a nossa identidade. A nossa versão é essa", falou.

Próximas partidas FLU Brasileirão 16:30 MIR Assistir

Desde que assumiu o Fluminense nesta temporada, Marcão soma 18 partidas, com dez vitórias, dois empates e seis derrotas, alcançando 59,3% de aproveitamento. O treinador conseguiu recuperar a equipe na reta final do Brasileirão e conduziu o Tricolor à classificação para a Libertadores de 2027, além de manter o time na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.

O Fluminense volta a campo neste domingo (22), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Mirassol, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Já classificado para a Libertadores, o Tricolor busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela, objetivo que Marcão afirmou querer perseguir até o fim da competição.