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marc-andre-ter-stegen(C)Getty Images
Siep Engelen

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Marca traz grande notícia sobre a transferência de Marc-André ter Stegen para o Ajax

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Nada parece mais impedir a transferência por empréstimo de Marc-André ter Stegen para o Ajax. Matteo Moretto, jornalista especializado em transferências do Marca, informa que houve um grande avanço. 

A ida de Ter Stegen para o Ajax já vinha sendo especulada há algum tempo, mas até aqui o goleiro não havia chegado a um acordo total com seu atual clube, o Barcelona. Tratava-se principalmente de uma questão fiscal. 

Agora, Moretto informa oficialmente que o Barcelona deu “sinal verde sob qualquer condição” para a transferência. “Com isso, os problemas fiscais estão resolvidos”, afirmou o jornalista espanhol. 

Isso representa uma ótima notícia para o Ajax, que vê em Ter Stegen o goleiro titular para a próxima temporada. Se a documentação for concluída rapidamente, existe até a possibilidade de ele já estar à disposição na estreia da temporada contra o PEC Zwolle, em 9 de agosto. 

Míchel já havia deixado escapar no último fim de semana, antes do amistoso contra o Burnley, que as negociações pareciam caminhar na direção certa. “Espero que ele possa nos ajudar e que em breve possamos falar sobre ele”, disse o técnico do Ajax. 

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Moretto não revela detalhes sobre o acordo de empréstimo. Por isso, ainda não está claro que percentual do salário de Ter Stegen terá de ser coberto pelo Ajax.

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