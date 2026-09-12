Na noite de Diomande, Arda Güler voltou a brilhar. Em sua breve participação, que não passou de 15 minutos, o turco fez uma exibição de destaque com a qual encerrou as vaias no Santiago Bernabéu e enviou uma mensagem clara: se há um jogador que deve ser intocável no Real Madrid, esse é Arda Güler, segundo o jornal"Marca" espanhol.

E o jornal continuou: "Mas vamos falar de Diomande. Ainda não sabemos se ele é uma estrela de verdade ou não, e isso é um problema quando o valor da negociação chega a 140 milhões de euros. Embora o preço não seja culpa sua, é evidente que esse valor vai persegui-lo por um longo tempo".

Leia também

Yamal se aproxima do recorde histórico de Mbappé na Liga dos Campeões, e Haaland fica em terceiro

O cartão preto aparece pela primeira vez na Europa: qual é o seu papel?

E a "Marca" prosseguiu: "Diante do Rayo Vallecano (o Real venceu por 4 a 1), José Mourinho deu a seu jogador Diomande a primeira oportunidade de começar como titular, mas ele passou sem deixar grande marca. E, voltando ao valor da negociação, do jogador mais caro da história do Real Madrid se exigirá mais do que duas boas arrancadas pela direita. E talvez o problema esteja em sua posição, já que Diomande está acostumado a jogar pela esquerda".

E acrescentou: "Até agora, a torcida do Bernabéu lhe dá confiança e o trata com carinho, e o jogador pelo menos demonstra grande vontade de trabalhar. Mas integrá-lo à equipe não será fácil, pois, diante da presença do trio 'BMV' (Bellingham - Mbappé - Vinícius) intocável, ele terá de disputar posição com Arda Güler, o melhor jogador do Real Madrid".

Bernardo joga muito

Sem alarde, Bernardo Silva dominou a partida, ou melhor, o primeiro tempo dela. Dá para relevar o estado de relaxamento que atingiu o Real Madrid no segundo tempo. Pois, até o intervalo, tudo transcorria como o português queria.

E o jornal madrilenho continuou: "Bernardo é o próprio futebol. Ele o carrega dentro de si, nos pés e na cabeça. Formou uma dupla no meio-campo com Valverde e acabou dominando todo o centro do campo, deixando para Fede o espaço para fazer o que sabe fazer: soltar-se e avançar em direção à área do adversário. Se Mourinho tivesse reunido Bernardo e Güler, teria sido perfeito, mas, para o azar da torcida do Bernabéu, os dois não se encontraram em campo".

Arda muda tudo

O turco entrou em campo a 15 minutos do fim e conseguiu tirar a torcida do Bernabéu do estado de letargia, assim como tirou sua equipe da sonolência do segundo tempo.

E, de repente, os jogadores do Real Madrid encontraram um parceiro em cada canto do campo. Güler estava sempre presente para dar apoio e receber a bola, e depois disparar sua perna esquerda e criar perigo.

Foi uma participação curta, mas deixou no Bernabéu um sabor melhor, após um segundo tempo digno de esquecimento, segundo a "Marca".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".