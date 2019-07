Maratona do Flamengo tem quartas da Copa do Brasil, clássico e oitavas da Libertadores

Estreando no comando do Rubro-Negro, Jorge Jesus terá sequência complicada

Após parada da , o , assim como o Palmeiras, terá pela frente uma verdadeira maratona de jogos decisivos. Com Jorge Jesus comandando a equipe, o terá oito jogos, tendo em média, um jogo a cada quatro dias, incluindo partidas decisivas de mata-mata na Copa do , Libertadores e clássico no Brasileirão.

O primeiro desafio será nesta quarta-feira (10), quando o Fla visita o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final da , na Arena da Baixada. Depois, recebe o na retomada do Brasileiro.

Na sequência, a equipe carioca definirá sua classificação na Copa do Brasil no Maracanã. , fora de casa, pela Libertadores, fora de casa, no Maracanã, Emelec em casa, e o , fora de casa, encerram a sequência.

AGENDA DO FLAMENGO