Maradona segue torcida do Napoli e provoca Messi: "Não vai fazer o que eu fiz”

Ídolo do Napoli comenta atuação apagada de craque do Barcelona no Estádio San Paolo

Na última terça-feira (26), o Barcelona foi à Itália enfrentar o Napoli pela primeira partida das oitavas de final da e empatou por 1x1. O jogo marcou a primeira aparição de Messi no Estádio San Paolo, palco onde Diego Maradona conquistou um posto de divindade.

Como não podia ser diferente, a má atuação do camisa 10 do reacendeu as intermináveis comparações entre os doi craques argentinos. Depois de Piqué se manifestar a respeito, foi a vez do próprio Maradona dar a sua opinião sobre Messi.

"Messi chegou a um San Paolo em decadência, Messi não viveu o que eu vivi. Ele pode jogar extraordinariamente em Nápoles, mas não vai poder fazer o que eu fiz, vamos esclarecer isso. Mas eu gostaria que os napolitanos tivessem um Messi”, disse à Rádio Estádio.

A opinião de Maradona parece ser bem parecida com a de boa parte da torcida do . Antes do início da partida, os torcedores que estavam presentes no Estádio San Paolo gritaram o nome de seu maior ídolo assim que Messi pisou no gramado.

Apesar das provocações, o craque do Barcelona terá a chance de responder na partida de volta, contra o Napoli, que acontecerá no próximo dia 18, no Camp Nou. O clube catalão precisa de qualquer vitória ou de um empate sem gols para garantir a classificação para as quartas de final.