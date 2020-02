"Diego, Diego": torcida do Napoli recebe Messi com homenagem a Maradona

Camisa 10 do Barcelona atua pela primeira vez no San Paolo, estádio onde compatriota se consagrou

Assim que Lionel Messi pisou no gramado do Estádio San Paolo para defender o contra o nesta terça-feira, a torcida da casa fez questão de homenagear outro argentino.

"Ole, ole, ole. Diego, Diego" e "Diegooo, Diegooo" foram alguns dos gritos que vieram das arquibancadas. É claro que eles eram para Diego Maradona, ídolo histórico do time italiano.

🙌 "Diego, Diego"



😍 Napoli fans showing their love for Maradonapic.twitter.com/O3cvnaVuxv — Goal (@goal) February 25, 2020

Maradona atuou por sete anos em Nápoles e conquistou dois Italianos, uma Copa da , uma e uma Copa da Uefa.

Na cidade, ele ainda é tratado como divindade, como mostrou a reportagem da Goal "Maradona: padroeiro e campeão do Napoli".

Diferentemente de Maradona, Messi não tem qualquer ligação com o Napoli. O duelo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões é inclusive a primeira vez em que o craque do Barcelona pisa no San Paolo.