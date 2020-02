Messi ou Maradona? Piqué escolhe seu companheiro de Barcelona por "consistência"

Zagueiro ainda descartou favoritismo da equipe catalã contra o Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões

À véspera do primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões entre e , as comparações entre Lionel Messi e Diego Maradona acabam sendo inevitável. Enquanto o atual camisa 10 argentino brilha no Camp Nou, o ex-jogador fez história no futebol italiano. E coube a Gerard Piqué falar sobre o assunto.

“Um jogador único na história do futebol (Maradona), que acrescentou muito na história do esporte, que passou pelo Barça e Napoli e será lembrado para sempre. Mas se você me perguntar entre Diego e Leo, eu vivi isso (Messi) de perto e escolho a regularidade de Leo e a magia que ele faz todos os dias”, afirmou Piqué.

“Não pude conversar com Leo sobre jogar aqui. Eu imagino que ele ficará feliz em jogar em um novo estádio para ele, mas o mais importante é a classificação. A história do estádio está boa, mas se não obtivermos um bom resultado, ninguém ficará feliz.”, completou.

Eliminado nas últimas edições da , o zagueiro ainda descartou qualquer sentimento de favoritismo por parte da equipe catalã.

“Em outros anos, chegamos nesta fase da Champions mais favoritos ou mais com mais sobras e não vencemos. Podemos não ser os favoritos, mas sendo o Barça, temos possibilidades. O mais importante é ir passo a passo. Primeiro jogamos em Nápoles. Nos últimos anos, existem exemplos de que você chega bem neste momento e depois não tem fôlego”, concluiu.

Atual líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Napoli nesta terça-feira (25), às 17h ( de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da UCL.